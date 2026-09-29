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美國一筆約140億美元的對台軍售案遲未獲總統川普簽署，引發外界揣測，軍售是否成為美中談判的籌碼。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）28日表示，不宜過度解讀軍售案暫緩一事；他認為，這與伊朗衝突及中東局勢帶來的飛彈需求有關，並稱川普兩個任期內，美國將會完成400億美元對台軍售。強生接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問時，主持人談及日前在華府舉行的川習會並未花太多時間談到台灣。主持人進一步指出，川普政府140億美元對台軍售已延宕數月，詢問川普是否藉由暫緩簽署，作為與中國進行貿易談判的手段。強生回應，軍售案的進度與伊朗衝突、「飛彈需求，以及中東正在發生的各種事情」有關。談及川普政府對台支持，強生表示，若合計川普兩個任期，他預估美國將完成約400億美元的對台軍售，約為前總統歐巴馬任內的兩倍。他認為，外界不應因此質疑美國支持台灣的決心。強生並稱，台灣是美國重要的夥伴、友人與盟友；維持台灣的穩定與獨立，對美國國家安全及經濟都很重要。他預期，美國未來將持續支持台灣。不過，強生在訪談中並未針對這筆約140億美元軍售案給出具體時間。