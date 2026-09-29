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外交部：奧蒂嘉背棄民主初衷、選後轉向中國

吳進木遺作說法 外交部：以監察院調查結果為主

陳明祺上午也反問：你覺得這個可能嗎？

吳進木遺作稱「台灣先放棄尼國」

已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作近日出版，書中主張2021年台尼斷交並非單純遭中國挖角，而是台灣當時選擇與美國站在一起，「主動放棄尼加拉瓜」，引發外界熱議。對此，外交部今（29）日強調，政府對所有邦交國情勢都有掌握，也一定努力維繫到最後一刻；尼國總統奧蒂嘉（José Ortega）掌權後走向獨裁、打壓媒體及反對派，選後更罔顧台灣多年協助而轉向中國，我方當時是為維護國家尊嚴終止外交關係。至於吳進木遺作中的相關說法，外交部表示，仍應以完整資料及監察院調查結果為主。針對吳進木遺作內容引發的台尼斷交爭議，外交部副發言人陳怡君今在例行記者會上表示，正如政務次長陳明祺所說，政府對所有邦交國的情勢都有掌握，「我們對於所有邦交國的努力，一定是努力到最後的一刻」。外交部指出，奧蒂嘉所領導的桑定民族解放陣線，成立之初原本訴求自由及社會公義，但奧蒂嘉掌權後卻逐漸走向獨裁統治，不僅打壓新聞媒體與公民團體，在2021年總統大選期間，更以各種罪名迫害反對黨候選人及潛在挑戰者，侵害人民參政權利，也背離了桑定革命最初的理念及尼國人民對民主的期待。外交部表示，奧蒂嘉政府在選後更罔顧台灣多年來協助尼加拉瓜國家發展的情誼，最終轉向中國；我國政府當時為維護國家尊嚴，因此終止與尼加拉瓜的外交關係。至於吳進木在遺作中提出的相關說法，外交部表示，監察院過去已針對台尼斷交及吳進木相關爭議進行調查，因此外交部目前仍以完整資料內容，以及監察院調查結果作為依據。事實上，外交部政務次長陳明祺今早赴立法院前，也已針對吳進木遺作內容作出回應。他提到，外交部對所有邦交國的狀況都有所掌握，但中國進行秘密外交時，相關各方本來就會高度保密；台灣面對所有邦交國，都是努力維持到最後一刻，「但是有時候這個形勢不得不然」。他並指出，中國為拉攏台灣邦交國投入大量資源與心力，而吳進木遺作中的說法，「並不是外交部的了解」，相關資料也早已交由監察院處理。而當被進一步追問，台灣當年是否真的為了與美國保持一致，選擇不向連任的奧蒂嘉致賀、甚至主動放棄尼加拉瓜？陳明祺當場反問：「你覺得這個可能嗎？」陳明祺強調，外交部對每一個邦交國都要全力維持關係，「那麼怎麼可能？」台尼邦交當年也是一路努力到最後一刻，最終走向斷交，外交部至今仍感到相當惋惜。台灣與尼加拉瓜於2021年12月9日斷交，尼國隔日即與中國恢復外交關係。當時外交部將斷交原因指向中國對台外交打壓及利誘。不過，吳進木近日出版的遺作《清脆沉聲：吳進木外交生涯的回音》卻揭露，尼加拉瓜 2021年11月舉行總統大選，奧蒂嘉連任後，美國及部分西方國家拒絕承認選舉結果並祭出制裁；吳進木主張，台灣當時選擇與美國站在同一立場，未向奧蒂嘉表達祝賀，引發尼國高層不滿，之後才逐步轉向北京。吳進木因此在遺作中形容，事情並非外界所理解的「中國突然挖走邦交國」，而是「我方先放棄尼加拉瓜」，引發外界熱議。