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美國加州一名40歲男子，近日在公園停車場遭人槍殺，警方隨後逮捕他的岳父母，一對70多歲的華裔夫妻。隨著警方調查進行，案件背後也牽扯出死者與妻子之間，一連串關於離婚、家暴及子女監護權的糾紛。綜合美媒報導，這起案件發生在當地時間26日下午，加州都柏林市（Dublin）的都柏林體育場館（Dublin Sports Grounds）停車場。巡邏警員獲報抵達時，40歲的麥肯西（Jonathan McKinsey）已倒臥在血泊中，身中多槍，當場宣告死亡。警方在目擊者協助下，很快就在附近逮捕2名嫌犯，分別是76歲的張守勇（Shouyong Zhang，音譯）及陳世麗（Shili Chen，音譯），為麥肯西的岳父母，已因涉嫌謀殺遭到拘捕。案發後，有目擊者向當地媒體透露，先是看到1名男子朝麥肯西開槍，之後將槍交給另1名女子，由女子接著射擊。不過，目前「2人輪流開槍」的說法主要來自目擊者，警方尚未公布案件細節，仍應等待後續調查結果。麥肯西的身分也讓案件受到關注。報導指出，他畢業於加州大學柏克萊分校，曾任職美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）及甲骨文（Oracle）等機構，2023年加入《紐約時報》，帶領25人團隊，負責熱門遊戲「Connections」等平台的基礎架構與營運。《紐約時報》證實，麥肯西從2023年起任職於該報遊戲部門，擔任工程主管，負責遊戲玩家體驗相關工作。目前警方尚未正式公布犯案動機，但法院文件顯示，麥肯西與妻子坎蒂斯（Candice Jang）於2010年左右結婚，近年已因關係緊張而分居，目前正處於一場複雜的離婚及子女監護權訴訟。報導指出，2人都曾互相提出家暴指控，坎蒂斯在2025年申請保護令，麥肯西隨後也提出護令申請，雙方同時針對3名子女的監護及探視問題持續爭執。槍殺案發生時，距離2人原定的下一次離婚訴訟聽證會，大概只剩1週。一場原本發生在家庭內的法律糾紛，最終演變成公園停車場的致命槍擊，也讓這起案件受到當地社區高度關注。