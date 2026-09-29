我是廣告 請繼續往下閱讀

單週增87例流感重症 日韓疫情上升中

國內流感疫情仍處流行期！疾管署根據監測資料指出，第38週（9/20-9/26）類流感門急診就診人次共計13萬8654，雖較前一週略降3.2%，但主要是受到中秋連假門診休診所影響。而近期連假多，不少人會出國玩，疾管署提醒，日本、韓國等同樣處在上升期，要特別留意。依據疾管署監測資料顯示，國內流感疫情持平仍處流行期，第38週（9/20-9/26）類流感門急診就診計13萬8654人次，較前一週略降3.2%，主要受連假門診休診影響；目前疫情案例數仍在上下波動，預估高峰會介於13萬至16萬人次之間。另外，上週（9/22-9/28）新增87例流感併發重症病例。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占87.7%為高。其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，67.7%未接種本季流感疫苗。除了國內疫情仍在流行，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國際部分包括鄰近中國、韓國及日本、新加坡的流感疫情都在上升中，其中日本、韓國的疫情也已進入該國設定流行域值；而香港則是處在高點；美國同樣在上升。疾管署提醒，民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。因應流感疫情持續，疾管署已延長公費流感抗病毒藥劑擴大使用期限至10月31日止。疾管署指出，如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。