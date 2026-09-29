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運動家台灣20歲左投新星林維恩，本季一度升上3A，距離大聯盟只差最後一步，卻因手肘傷勢接受尺側副韌帶重建手術，也就是俗稱的Tommy John手術，提前結束賽季。他昨（28）日在社群平台感性回顧今年起伏，形容這一年「真的很像在搭雲霄飛車」，從經典賽、2A開季、進入百大新秀榜到升上3A，一切原本像夢一樣，直到宣布需要手術的那一天，彷彿被按下暫停鍵。林維恩今年在小聯盟2A表現極為出色，先發10場拿下3勝1敗，主投51.1局飆出53次三振，防禦率僅1.93，每局被上壘率0.84，幾乎是以壓制級內容證明自己已經具備挑戰更高層級的能力。對20歲投手來說，能在2A繳出這種成績，代表他的球威、控球與比賽成熟度都已經獲得球團肯定。運動家也因此將他升上3A，只要能在3A站穩腳步，就有機會成為下一位叩關大聯盟的台灣投手。不過升上3A後，林維恩僅登板2場，合計1.2局失8分，防禦率高達43.20，之後便因傷接受手術，賽季宣告提前結束。從2A強勢壓制到3A遭遇亂流，再到動刀報銷，也讓他今年的旅美球季充滿劇烈轉折。林維恩在社群寫道，今年對他來說像在搭雲霄飛車，從年初參與經典賽，到2A開季，再到進入百大新秀榜、升上3A，一切都很夢幻，也很高興努力有了初步回報。這段話其實點出林維恩今年的最大關鍵：他不是普通受傷，而是在生涯正準備加速時被迫踩煞車。對旅美年輕投手而言，2A到3A通常是最重要的門檻，因為這代表球團已經開始評估他距離大聯盟還差多少，而不是只把他視為長期養成的新秀。林維恩本季在2A展現出先發投手潛力，也讓台灣球迷期待他能成為近年最接近大聯盟的新生代左投之一。可惜傷勢來得突然，讓原本快速上升的軌跡暫時中斷。Tommy John手術是投手常見但不輕鬆的重大手術，主要是重建手肘尺側副韌帶。現代棒球已有許多投手在術後成功回歸，甚至恢復高水準投球，但復健期通常需要相當長時間，尤其對先發投手來說，除了傷口復原，還要重新建立投球強度、球速、控球與比賽感。對林維恩而言，接下來真正的挑戰不只是「能不能回來」，而是能不能在復健過程中保持耐心，逐步把身體強度與投球機制重新建立起來。他才20歲，年齡仍是最大本錢，只要復健順利，未來仍有機會回到大聯盟競爭軌道。林維恩也在貼文中表示，現在的自己很好，正在努力復健，一步一步讓自己更強壯，並期待嶄新的自己。這樣的心態，對漫長復健期來說格外重要。