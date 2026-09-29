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衛冕軍洛杉磯道奇隊本季以100勝62敗的例行賽戰績收官、鎖定國聯第2種子並享有首輪外卡輪空的特權。然而，多位美媒專家與MLB名宿卻在季後賽開打之際頻頻敲響警鐘，不僅美媒直言道奇恐在國聯冠軍賽鎩羽而歸，前洋基名將沙巴西亞（CC Sabathia）更直接點出關鍵：「道奇想挺過10月，需要100%健康的大谷翔平才行。」美國體育媒體《ClutchPoints》分析師Joey Mistretta指出，雖然道奇隊擁有大聯盟最頂級的陣容深度，預期能順利擊敗外卡勝隊（費城人與勇士的勝者）挺進國聯冠軍賽，但真正的考驗將是本季狂攬103勝的密爾瓦基釀酒人隊。Mistretta認為，道奇隊打線近期表現起伏不定，上季道奇在國聯冠軍賽以些微差距險勝釀酒人，但今年釀酒人投手陣容非常強悍，包括新星米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）等名將壓陣，「本季釀酒人極有機會復仇成功、擊敗衛冕軍，道奇隊的連霸之路恐將提前遭到終結。」日本電視台《DayDay.》的MLB分析師古內義明也給出極為嚴苛的預測，認為道奇殺進世界大賽的機率「僅有51%」。他分析道，道奇本季對戰勇士與釀酒人皆處於對戰劣勢。即便面對對戰戰績有優勢的費城人，對方陣中擁有大量剋大谷的左投以及全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber），國聯各強權的阻擊將是道奇最大難關。面對各界質疑，前洋基名人堂賽揚左投沙巴西亞（CC Sabathia）在接受《NBC Sports》採訪時明確指出，道奇隊能否破局完全取決於大谷翔平的健康狀況。「如果翔平恢復到100%的狀態，對球隊來說將是巨大的能量。道奇隊絕對需要一個100%的翔平才能打贏10月的大戰。」沙巴西亞強調，道奇搶下第2種子獲得首輪輪空休息時間，這對剛從傷兵名單復出的巨星來說是一大利多。大谷翔平先前因右上腕二頭肌發炎於本月8日進入傷兵名單，直到23日才正式回歸。復出後的5場比賽中，他21打數敲出5支安打、沒有任何全壘打。本季大谷最終留下了打擊率.275、30支全壘打、81分打點、11次盜壘成功與OPS .889的成績單。