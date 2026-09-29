運動部「揮汗有禮‧延續活動」今（29）日10時正式啟動，第二階段改採10周累積制，完成5周可拿「銅色數位完成證書」、7周取得「銀色數位完成證書」，累積達9周以上則可獲得「金色數位完成證書」，同時取得116年500元運動幣抽籤資格。活動一開放就吸引大批民眾搶上傳，甚至有網友直擊官網因流量過大出現塞車狀況，不過上傳後審核速度相當快，也讓網友紛紛回報「第一周完成」。
揮汗有禮第二階段開跑！官網塞爆「請等它喘口氣」
這次「揮汗有禮‧延續活動」最大的改變，是以10周累積完成周數作為獎勵依據。完成5周運動任務，就能取得「銅色數位完成證書」；累積7周則可獲得「銀色數位完成證書」；若10周內完成9周以上，除了金色證書，也能取得116年500元運動幣抽籤資格。
「揮汗有禮‧延續活動」開放後，立刻有網友在Threads分享參加狀況，表示上午10時官網一開放，就馬上把第1周的運動證明上傳。不過，大批民眾同一時間湧入系統，網站也一度出現無法順利操作的情況。
原PO截圖顯示，頁面跳出「系統目前運動量過大，請等他喘口氣稍後再試」，讓他忍不住笑說：「揮汗有禮上傳囉！很塞喔！」活動才剛開放，就已經有不少民眾同步搶著完成任務。
《NOWNEWS》記者下午1時許實測，網站已經恢復順暢。不少人在活動開放後就秒完成首周紀錄，可見揮汗有禮第二波活動依然吸引許多民眾踴躍參與。
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這次「揮汗有禮‧延續活動」最大的改變，是以10周累積完成周數作為獎勵依據。完成5周運動任務，就能取得「銅色數位完成證書」；累積7周則可獲得「銀色數位完成證書」；若10周內完成9周以上，除了金色證書，也能取得116年500元運動幣抽籤資格。
「揮汗有禮‧延續活動」開放後，立刻有網友在Threads分享參加狀況，表示上午10時官網一開放，就馬上把第1周的運動證明上傳。不過，大批民眾同一時間湧入系統，網站也一度出現無法順利操作的情況。
原PO截圖顯示，頁面跳出「系統目前運動量過大，請等他喘口氣稍後再試」，讓他忍不住笑說：「揮汗有禮上傳囉！很塞喔！」活動才剛開放，就已經有不少民眾同步搶著完成任務。
《NOWNEWS》記者下午1時許實測，網站已經恢復順暢。不少人在活動開放後就秒完成首周紀錄，可見揮汗有禮第二波活動依然吸引許多民眾踴躍參與。