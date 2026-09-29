我是廣告 請繼續往下閱讀

民調專家戴立安今（29）日公布9月台灣民心調查，民調結果，總統賴清德信任度為51.2%、執政滿意度為51.4%，兩者皆突破5成，其中滿意度與信任度最高都在台北。對此台北市長參選人沈伯洋說，民調反映那個時間的民意，那還是要戒慎恐懼，民意如流水，民意現在是各式各樣對市政的想像，都一直在反映，那要怎麼去接住這些想法，然後提出更完整的政見，覺得這是首都市長選舉的責任。對於總統賴清德信任度為51.2%、執政滿意度為51.4%，兩者皆突破5成，其中滿意度與信任度最高都在台北，此外有4成民眾最關注台北市長選戰。沈伯洋表示，民調當然對團隊來說是參考，那也是反映那個時間點的民意，其實這幾個月自己都在談政見，相信人民應該會很有感，因為團隊就是想要反映民意。沈伯洋表示，像是最近營養午餐事件，其實就是把家長與學生的意見反映出來 ，那如果說對手想要把這個變成是一個政治操作，覺得這樣反而會引起民眾的不滿，也有可能會反映在民調上，因此還是要戒慎恐懼，民意如流水，民意現在是各式各樣對市政的想像，都一直在反映，那要怎麼去接住這些想法，然後提出更完整的政見，覺得這是首都市長選舉的責任。媒體追問外界評估雙北聲勢看漲，後續是否調整選戰節奏，沈伯洋表示，自己的選舉步調在5月13日參選時就已經決定了，就是每一個月要做什麼事，每一個月要跟哪些人請益，所以到目前為止都還沒有調整過戰略，也沒有調整過步調，還是相信原本的設定，然後不斷的跟人民討論，不斷的反映民意，「相信這就是台北市長選舉所需要的」。