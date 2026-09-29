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過關斬將連克蒙古、伊朗 強勢進軍決賽

克拉術2銀1銅 表現極為亮眼

2026愛知名古屋亞運克拉術賽場傳來捷報，中華隊女將施劉俐伶今（29）日出戰女子87公斤以上級賽事，一路過關斬將闖進金牌戰，最終雖然不敵韓國強敵金敏英（Kim Minyoung）收下銀牌，但仍為中華代表團再添一面重要獎牌。本屆克拉術代表隊至今已累積2銀1銅，刷新隊史最佳表現。施劉俐伶今日狀態相當出色，上午在8強賽面對蒙古好手Gegeen Ganbold展現強大主導力，以3：0完封對手順利挺進4強。由於克拉術項目不設銅牌戰，晉級準決賽即確定為中華隊保底鎖定一面獎牌，隨後在下午進行的準決賽中，施劉俐伶硬碰伊朗好手Fatemeh Barmaki Kordkolaee，再度5：0勝出挺進金牌戰。金牌戰中施劉俐伶交手韓國好手金敏英，施劉俐伶數度嘗試發動攻勢，但最終不敵對手掌握比賽節奏與得分機會，仍順利為中華隊拿下銀牌。中華隊亞運本次在克拉術項目表現極為亮眼，前天李宛庭在女子57公斤級金牌戰摘下銀牌、王品淳進帳銅牌，加上施劉俐伶這面銀牌，克拉術代表隊本屆賽事一共進帳2銀1銅。