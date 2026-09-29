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竹科營收成長三成最猛烈

六大產業全面成長

科學園區上半年營運報喜！受惠AI應用以及高效能運算（HPC），科學園區2026年上半年營業額3.54兆元，較同期成長29.27%，再創歷史新高。按照產業來看，電腦及周邊產業成長率逾八成最為亮眼，光電產業成長最緩6%。國科會今（29）日召開「科學園區2026年上半年營運記者會」，三大園區中其中竹科1.12兆元，較去年上半年成長36%；中科0.65兆元，成長21%；南科1.77兆元，成長29%。竹科投資組長李淑美表示，今年宜蘭科學園區第三期標準廠房計畫設計發包，明年新建施工至2029年完工，將提供超過70單元供廠商進駐；宜科第一、二棟標準廠房核配率已超過74% 。另，竹科新四期標準廠房新建工程，明年將啟動C棟廠房新建工程規劃設計，預計2030年完工提供42單元。中科企劃組組長林靜慧說，上半年招商引資包含半導體相關的大東樹脂、圓達科技；綠能的欣亞中康能源；數位基礎建設則有是方電訊，另有新世代衛星通訊的濰元科技。南科企劃組長陳郁良指出，受惠市場暢旺跟園區大廠進出口持續成長，全年營運額可期；上半年總就業人數首度突破10萬人。新進廠商共14家，投資額達549.22億元，包含台南園區區矽品、方略；屏東園區的和淞、兆聯；嘉義的筑波。若以六大產業區分，「積體電路」在HPC與AI應用需求帶動下，營業額成長30%；「光電」產業雖然面板出貨動能放緩，但憑藉光纖通訊模組訂單增加，及不斷電系統銷售持續成長，成長6%；「電腦及周邊」產業受惠AI應用深化及雲端服務需求強勁，帶動伺服器及相關週邊設備出貨動能豐沛，推升整體營收大幅成長82%。「精密機械」產業同樣搭上半導體相關產業擴展，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件需求，營業額成長38%；「生物技術」產業因醫療器材及新藥行銷策略發酵，加上CDMO（委託開發暨製造服務）專案顯著挹注效益，促使營收成長17%；「通訊」產業則受惠主流網路通訊設備規格轉換動能，帶動上游關鍵元件銷售成長，營業額成長13%。展望2026年下半年，全球經濟雖受地緣政治風險與全球貿易關稅成本轉嫁的雙重考驗，惟在AI應用浪潮持續推升，及半導體先進製程的領航優勢下，園區廠商透過強化供應鏈韌性、深化客戶夥伴關係，全面提升全球市場的戰略競爭力。參酌園區2026全年上半年營運趨勢，以及各大研究機構預測2026年經濟成長率，預估2026全年營業額將可持續交出亮眼的成績單。