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完美還原遊戲原作 影集深入主角宿命旅程

入選安錫動畫影展、加拿大奇幻影展

▲《隻狼：永不擊敗》以全手繪打造精緻2D動畫。（圖／官方提供©FS. Published by Activision.、©KA/SNDP）

知名動作冒險遊戲《隻狼》，在今年9月4日推出手繪動畫電影《隻狼：永不擊敗》，現在動漫串流平台Crunchyroll宣布，2027年1月開始，將會用影集形式，每週獨家播出《隻狼：永不擊敗》，電視動畫版共8集，收錄日本上映的劇場版沒有的全新擴充劇情。由角川（KADOKAWA）、Qzil.la與ARCH聯合製作的純手繪改編動畫《隻狼：永不擊敗》（Sekiro: No Defeat），還原遊戲原作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），在充滿奇幻想像的日本戰國時代，展開一段交織著忠誠、鮮血與犧牲的壯烈故事。全新擴充的影集篇幅，將帶領觀眾更深入體驗狼與九郎的宿命旅程。《隻狼：永不擊敗》由曾打造魂系遊戲《艾爾登法環》、《血源詛咒》與《黑暗靈魂》的知名遊戲開發商FromSoftware開發、Activision發行，全球累計銷量已突破1000萬套。《隻狼：永不擊敗》劇場版在日本上映後，獲得觀眾熱烈支持，原本3週的上映檔期也被延長。《隻狼：永不擊敗》曾獲選安錫國際動畫影展「深夜特別放映長片」（Feature Films: Midnight Specials）單元，並於加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）完成北美首映。《隻狼：永不擊敗》由多位日本頂尖動畫創作者製作而成，由沓名健一（Kenichi Kutsuna）擔任導演，編劇為佐藤卓哉（Takuya Satou）、角色設計為岸田隆宏（Takahiro Kishida），副導演則是福井俊介（Shunsuke Fukui），茂木海人（Kaito Moki）任總作畫監督等，企劃製作公司為ARCH、動畫製作Qzil.la。聲優部分也是眾星雲集，狼是浪川大輔（Daisuke Namikawa）、九郎 / 龍胤卿子為佐藤美由希（Miyuki Satou）、葦名弦一郎則由津田健次郎（Kenjiro Tsuda）擔任。