運動部「揮汗有禮‧延續活動」採10周累積制，民眾完成不同周數，就能取得對應的數位完成證書；其中累積完成9周以上者，除了可拿到「金色數位完成證書」，還能取得116年500元運動幣抽籤資格。隨著活動開跑，不少人好奇證書、運動幣究竟用途是什麼？證書主要可作為完成活動的紀錄與紀念，運動幣可用於健身房、運動中心、游泳池等運動場域，也能折抵棒球、籃球及國際賽事門票；若購買運動服、運動鞋或智慧手環等裝備，每人最多折抵200元。
「揮汗有禮‧延續活動」證書、500元運動幣用途是什麼？
「揮汗有禮‧延續活動」以10周內實際完成的運動周數計算獎勵，並依累積進度分成3個階段。完成5周運動任務，可取得「銅色數位完成證書」；累積達7周，則能獲得「銀色數位完成證書」；如果10周內完成9周以上，除了「金色數位完成證書」，還能取得116年500元運動幣抽籤資格。
不少網友也好奇，完成任務後拿到的數位證書與運動幣究竟能做什麼？對於證書本身，多數網友認為具有紀念意義，更重要的是透過持續完成每周任務，逐漸建立固定運動的習慣，「鼓勵大家都快樂運動才是重點！」
至於500元運動幣，實際使用方向則可分成3大類：
🟡做運動：類別主要用於各類運動場域與課程，包括健身房會籍、運動中心課程、游泳池入場券等，500元額度可以全額折抵。對於想開始運動、卻經常因場地或課程費用而猶豫的民眾來說，可直接用運動幣降低參與門檻。
🟡看比賽：可用於體育賽事門票，不論職業棒球、籃球賽事，或其他國際體育賽事，都能拿來折抵。2026年適逢體育大年，運動幣推出後，也能讓民眾把補助額度用在實際進場觀賽。
🟡買運動裝備：是運動幣中另一項受到關注的用途，包含運動服、運動鞋，以及智慧手環等穿戴式裝置，都可使用運動幣購買。不過這項用途設有額度限制，每人最高只能折抵200元，因此500元並不能全部拿來買運動用品。
換句話說，若選擇「添裝備」，最多使用200元，其餘300元仍須用於運動課程、運動場地或賽事門票等其他符合規定的用途。對於已經有運動習慣的人來說，可以依照自身需求分配額度，把500元運動幣用在實際需要的運動消費上。
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「揮汗有禮‧延續活動」以10周內實際完成的運動周數計算獎勵，並依累積進度分成3個階段。完成5周運動任務，可取得「銅色數位完成證書」；累積達7周，則能獲得「銀色數位完成證書」；如果10周內完成9周以上，除了「金色數位完成證書」，還能取得116年500元運動幣抽籤資格。
不少網友也好奇，完成任務後拿到的數位證書與運動幣究竟能做什麼？對於證書本身，多數網友認為具有紀念意義，更重要的是透過持續完成每周任務，逐漸建立固定運動的習慣，「鼓勵大家都快樂運動才是重點！」
🟡做運動：類別主要用於各類運動場域與課程，包括健身房會籍、運動中心課程、游泳池入場券等，500元額度可以全額折抵。對於想開始運動、卻經常因場地或課程費用而猶豫的民眾來說，可直接用運動幣降低參與門檻。
🟡看比賽：可用於體育賽事門票，不論職業棒球、籃球賽事，或其他國際體育賽事，都能拿來折抵。2026年適逢體育大年，運動幣推出後，也能讓民眾把補助額度用在實際進場觀賽。
🟡買運動裝備：是運動幣中另一項受到關注的用途，包含運動服、運動鞋，以及智慧手環等穿戴式裝置，都可使用運動幣購買。不過這項用途設有額度限制，每人最高只能折抵200元，因此500元並不能全部拿來買運動用品。
換句話說，若選擇「添裝備」，最多使用200元，其餘300元仍須用於運動課程、運動場地或賽事門票等其他符合規定的用途。對於已經有運動習慣的人來說，可以依照自身需求分配額度，把500元運動幣用在實際需要的運動消費上。