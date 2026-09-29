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▲台北市長蔣萬安競選小物曝光。（圖／記者嚴俊強攝）

台北市長蔣萬安今（29）日正式啟動競選模式，競選連任辦公室今召開首場記者會，公佈競辦成員和競選小物，平均年齡僅30歲，其中昨天甫請辭市府副發言人、現年28歲的葉向媛擔任競選辦公室主任，而此次的競選口號為「臺北安可」，意思是「安居樂業，大有可為」，為當下喝采，讓美好延續，讓城市再創高峰，至於競選小物，則從1680元到88,888元。蔣萬安競選連任辦公室今日正式成立，並舉行首場記者會公佈主要幹部成員和「臺北安可」應援小物正式亮相，在人事佈局方面，競選團隊幹部平均年齡僅30歲、全員都是八年級生，背景涵蓋政府治理、新聞媒體、公職及選戰等領域，展現年輕、專業、跨領域的團隊特色。競選辦公室主任葉向媛畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾任記者、主播與台北市政府副發言人，熟悉市府運作、媒體應對，未來將整合競選團隊運作，為蔣萬安連任全力衝刺。活動企劃組長賴冠群，政治大學政治系畢業，曾任職於台北市、新北市政府，以及侯友宜市長與總統競選辦公室，公共治理及選戰經驗皆備。未來將負責競選活動整體規劃與執行，讓每場活動成為與市民溝通、凝聚支持的重要管道。新聞輿情組長楊沛緰兼任發言人，畢業於輔仁大學新聞傳播學系，過去長期負責台北市政及政治新聞採訪。未來將負責新聞規劃，建立競選團隊與媒體間更即時、有效的聯繫機制。網路社群組長陳柏翰兼任發言人，畢業於政治大學歷史學系，曾擔任國民黨青年團總團長，並曾任職於台北市、新北市政府。陳柏翰熟悉青年議題與政治溝通，未來將強化社群經營，拉近與各世代距離。文宣設計組長由張書婷出任，畢業於世新大學廣播電視電影學系，曾任台北市政府產業發展局機要秘書、媒體業行銷企劃，及電台新聞編播。未來將負責競選團隊文宣與視覺內容，強化圖像和影音內容整合。蔣萬安競選團隊表示，本次記者會發布的「台北安可」應援小物包含帆布環保袋、保溫保冰手提袋、運動水壺、運動毛巾、台北安可T恤、棒球帽、手機掛繩套裝、MagSafe磁吸手機皮革卡包，以及NFC卡帶鑰匙圈等。其中，應援小物共有四種組合，分別是1,680元的「台北安可」、8,888元的「台北發發發」、17,888元的「一起安可」和88,888元的「安打安打全壘打」，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。售價88,888元的「安打安打全壘打」，內含帆布環保袋、保溫保冰手提袋、運動水壺、運動毛巾、台北安可T恤、棒球帽、手機掛繩套裝、MagSafe磁吸手機皮革卡包，以及NFC卡帶鑰匙圈等共9項；至於最便宜的1,680元「台北安可」，則是帆布環保袋、棒球帽、NFC卡帶鑰匙圈3樣。