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龐德偉同時也重申對台立場不變

美國總統川普（Donald Trump）上周與中國國家主席習近平會晤後，中方持續要求美方「反對台獨」、慎重處理台灣問題；同時，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）透露，川普會中曾詢問習近平是否有意購買美製武器？由於美國目前一筆約140億美元對台軍售仍未核准，也讓外界關注美中互動是否恐牽動台美關係？對此，外交部副發言人陳怡君今（29）日回應，龐德偉在同一場訪談中也重申美方基於《台灣關係法》與「六項保證」對台灣的堅定承諾，並明確表示美國對台政策不會改變；她強調，這是川普政府上任以來多次重申的長期、一貫立場。根據龐德偉近日接受福斯新聞（Fox News）訪問時稱，川普在與習近平會面時曾提到，美國向許多國家出售武器，並詢問中國是否也有意購買美製武器？不過，川普其後否認曾向中國提出軍售提議，美國國務院也表示，美國現行法律禁止對中國軍售，並沒有相關提議或計畫。對此，陳怡君今在外交部例行記者會上被問到，在中方於川習會後持續要求美方「反對台獨」、慎重處理台灣問題，又傳出川普曾詢問中國是否購買美製武器的情況下，美方一筆規模約140億美元的對台軍售目前仍待最終核准，是否擔心台美關係及對台軍售受到影響？陳怡君表示，美國駐中國大使龐德偉在訪談中，有重申美方基於《台灣關係法》跟對台「六項保證」的堅定承諾，同時也說明美國對台政策不會改變，「這是川普政府上任以來，已經多次重申的美國長期且一貫的對台政策跟態度」，外交部並歡迎各界，包括美國、日本、韓國以及歐洲國家等跨黨派對台支持。她並強調，中國在東海、南海、台海以及台灣周邊，持續進行灰色地帶襲擾及軍事威脅，「中國才是破壞區域穩定的一方」，台灣將持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護台海及區域安全與穩定。