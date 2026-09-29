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藝人李玉璽跨足影視歌三棲，除了忙於工作，私下還是「投資狂人」，近日受邀登上節目《財經鈔能力》，坦言過去為了盯盤，幾乎沒休息。李玉璽也分享曾在美國大選前布局特斯拉選擇權，短時間內獲得約400%的報酬，但也曾有過大幅虧損的經驗，最終商品下市，讓他親身體會到高槓桿投資背後的風險；對此，李玉璽分享現階段投資原則：「先算好最多可以賠多少。」一旦觸及停損點，就要無條件出場。李玉璽上節目接受「財務健檢」，大方分享一路走來的投資經驗，坦言過去為了盯盤，幾乎無時無刻都在看，就連期貨夜盤也不放過，笑說：「真的沒有休息！」回憶起投資之路，李玉璽26歲開始研究股票，翻閱財經書籍、收看財經節目一路摸索，並從台積電等大型股開始著手，抱著「跌了就買」的想法，逐步打開投資世界的大門。提到投資生涯中讓他印象最深刻的一次「神操作」，李玉璽透露美國大選前布局特斯拉選擇權，短時間內一度取得約400%的報酬；不過他也並非一路大賺，疫情期間他買進槓桿型原油ETF「正二」，原本認為「買了放著，兩三年一定會回來」，沒想到商品最終下市，讓他親身體會到高槓桿投資背後的風險。今年，李玉璽進一步挑戰個股期貨，投入約3%的總資產，他透露「上半年期貨帳戶一度創下約1000%的報酬，不過7月遇上市場回檔，獲利也從高峰縮減至約300%至400%。」這次經驗讓他更加意識到槓桿控管的重要性，目前則將槓桿控制在約120%至200%之間，從過去追求高報酬，到如今建立風險意識，李玉璽說：「先算好最多可以賠多少。」一旦觸及停損點，就要無條件出場。李玉璽說，自己追求的其實不是「退休」，而是希望透過財務規劃換得更多人生選擇權。不過，投資走得越久，他也愈發體會到，真正難以控制的，往往不是市場，而是自己的慾望。因此，常也要靠太太提醒自己，「不要走火入魔」，別因為賺到錢就不斷放大風險，還是要記得把生活顧好。並以一句話總結自己的投資體悟：「你翻倍可以無數次，但你破產只要一次就結束。」