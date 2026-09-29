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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前與球隊達成協議，簽下一份2年1.16億美元的延長合約。對此，昔日奪冠戰友、現效力於紐奧良鵜鶘的普爾（Jordan Poole）在球隊媒體日上大方給予盛讚，直言這位前輩是聯盟史上最偉大的球員之一，並認為他長年為勇士隊付出的貢獻完全配得上這份合約。柯瑞日前與金州勇士達成協議，簽下一份2年1.16億美元的延長合約，並附帶2028-29賽季的球員選項。值得一提的是，為了協助球隊未來的陣容建構，這位兩屆MVP在這次續約中主動降薪近2000萬美元；這項財務上的犧牲預計能為勇士在明年休賽季騰出高達6400萬美元的薪資空間，讓球團具備足夠的彈性，得以在自由市場上招募頂級球星，充分展現他渴望帶領球隊重返榮耀的決心與領袖風範。即將迎來效力鵜鶘第二個賽季的普爾，在開季媒體日上被記者問及對柯瑞續約的看法。普爾毫不吝嗇地誇讚這位前隊友：「柯瑞是聯盟史上最偉大的球員之一，而且他絕對是史上最偉大的射手。看看他的職業道德，以及他在金州勇士這15、16年來成長、學習和深耕的環境，他非常努力，我認為他在場上的表現就足以說明一切。」普爾進一步指出，柯瑞長年待在同一支球隊，對體系、隊友以及制服組都非常熟悉，這讓他在場上能自在發揮。「為了衝擊總冠軍，球隊陣容總是會經歷許多變動，但他始終是勇士球團的核心基石，這是他應得的榮耀，一切都要歸功於他。」回憶起兩人在灣區並肩作戰的時光，普爾感性地稱呼柯瑞為「老大哥」（big homie）。他透露兩人至今仍保持聯繫，在休賽季或賽季期間都會傳訊息交流。普爾於2019年選秀會首輪第28順位被勇士選中，生涯前四年都在金州度過，並在2022年與柯瑞攜手擊敗波士頓塞爾提克，順利奪下NBA總冠軍。儘管如今各為其主，普爾仍對這位昔日戰友充滿敬意，盛讚他不僅是極具天賦的運動員，更是個無與倫比的好人。