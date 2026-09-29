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▲斗山熊總教練金圓衡公開盛讚林佾葳「懂得控在好球帶兩側、非常會投球」，肯定其先發壓制能力。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會棒球項目中，中華代表隊在預賽首戰對決韓國隊時，出人意料地派出年僅20歲、效力業餘台灣成棒名門合作金庫的右投林佾葳先發。面對全數由韓國職棒（KBO）一軍菁英組成的韓國國家隊打線，林佾葳毫無懼色，繳出5局僅被敲1安、失1分（非自責分）的亮眼內容。斗山熊隊總教練金圓衡也對他投球成熟度給予極高評價，隨著林佾葳本人親口表態「若有機會也想去海外挑戰看看」，更讓韓媒大膽預測，除了原先預期的中華職棒選秀外，林佾葳極有可能透過KBO「亞洲外援制度」直接推開旅外大門。林佾葳本屆亞運在預賽對韓國扛下先發，當時外界原本預期中華隊可能推出效力韓華鷹的王彥程，或曾在杭州亞運對韓國有出色表現的旅美左投林昱珉，最終卻由合作金庫的林佾葳掛帥。面對由KBO職業好手組成的韓國隊，林佾葳主投5局僅失1分，展現超齡沉穩。雖然中華隊打線遭韓國投手群壓制，最終未能拿下勝利，但林佾葳的內容已足以讓韓國球界留下深刻印象。對一名20歲業餘投手來說，能在亞運這種國際舞台壓制韓國打線，本身就具備話題性。更重要的是，他不是靠單純球速硬拚，而是靠控球、球種搭配與比賽閱讀能力撐住場面，這也是韓媒與韓職教練特別關注他的原因。斗山熊總教練金圓衡也公開稱讚林佾葳，認為他雖然只有20歲，卻已經具備能運用好球帶左右兩側的控球能力，「簡單來說，就是一名很懂得投球的年輕選手。」金圓衡進一步指出，林佾葳球種多元，球幾乎不會集中到紅中，能利用兩側邊角，將不同球種投到自己想要的位置。他也提到，聽說林佾葳最快球速能到148公里，再加上控球與多種球路掌控比賽，是一名很不錯的先發投手。這段評價其實相當關鍵。因為KBO球團若要評估亞洲外援投手，不會只看一場球速或三振數，而會看他能不能先發、能不能控球、能不能用多球種面對同一輪打線。林佾葳對韓國這場比賽，剛好把這些條件都展示出來。談到這趟亞運之旅，林佾葳形容是「很驚奇的旅程」。至於未來動向，他並未把話說死，只表示：「很難說，表現好的話，自然而然就會有人看。」被問到是否考慮旅外時，他也坦言：「如果有機會的話，也想去海外挑戰看看。」韓媒也注意到，林佾葳在對韓國登板後，曾主動向王彥程、徐翔聖等已有旅外經驗的投手請教海外職棒環境與生態。這個細節讓外界認為，他並非完全排斥旅外選項。近年KBO開放亞洲名額後，對台灣、日本、澳洲等亞洲球員的吸引力逐漸提高。對林佾葳這類仍年輕、具備先發潛力，又尚未進入中職體系的投手來說，若韓職球團願意出手，確實可能成為中職選秀之外的新路線。除了《SPOTV NEWS》之外，林佾葳也持續成為韓媒話題。《MHN Sports》以「台灣業餘隊投手林佾葳？『如果來韓國當然歡迎』……看看飯村大成功的案例」為題報導；《Star News Korea》則以「讓韓、日吃足苦頭的20歲台灣超新星受到關注，林佾葳：『只要有機會就想挑戰海外……』會成為第二個王彥程嗎？」為題討論他的未來。王彥程目前效力韓華鷹，已是中華隊旅韓投手代表人物之一。若林佾葳未來真的獲得KBO球團青睞，勢必會被拿來與王彥程比較。不過兩人背景與發展路徑不同，林佾葳目前仍在業餘體系，未來究竟走中職選秀、日職、韓職或其他海外路線，都還有變數。