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台北市中庄仔福德宮董事長林春裕日前分別送給台北市長蔣萬安與民進黨市長參選人沈伯洋甘蔗，象徵步步高升，未料蔣萬安卻沒拿走引發爭議，而沈伯洋今（29）日受訪時再替蔣萬安緩頰，表示市政繁忙有些疏失沒什麼，最主要要跟神明致意一下，也坦言自己把甘蔗帶回競總之後，現在也是收到蠻多專家的意見，現在也在研究要怎麼擺，如果真的決定不出來，可能也是要回去請示一下神明。對於蔣萬安忘記帶走廟方送的甘蔗，沈伯洋今日再度緩頰稱，覺得是因為市政繁忙，因此在程序上有些疏失，真的覺得沒有什麼，但最主要就是要回去跟神明致意一下，畢竟那是神明給的，不管是跟董事長還是神明致意一下，認為是必要的，這樣的話這件事情應該就差不多該落幕。記者追問甘蔗放在哪裡？沈伯洋說，甘蔗就放在競選總部，可是現在也是收到蠻多專家的意見，有些人說要稍微斜著放、有些人說要直立，有些人說就像現在的放法（平放），所以現在也在研究要怎麼放，如果真的決定不出來，可能也是要回去請示一下神明。