我是廣告 請繼續往下閱讀

中國女星萬千惠近日受邀到法國參加活動，沒想到在艾菲爾鐵塔附近拍攝時，相機直接轉個眼就被偷走，但因為裡面放著一整天拍攝的美照，以及各種影音素材，讓她超崩潰上網求助，「只要把記憶卡還我，我送你兩台機器都可以！」並說在中國絕對不會發生這樣的事，掀起許多網友討論。萬千惠受邀到法國巴黎參加「巴黎歐萊雅」品牌時尚秀，當時在艾菲爾鐵塔附近拍攝時，有人主動上前要求幫忙拍照，疑似讓攝影師分心放下了手上的攝影機。片刻間，另一名同伴迅速把放在長椅上的相機拿走，前後僅短短數十秒，等團隊回過神來，相機已經不見蹤影。更讓她崩潰的是，相機裡放的是她這次出席活動的工作影音素材，整天的心血都在記憶卡裡，相機不見了再買就有，但是記憶卡回不來，等於說萬千惠一整天工作做白工了，她表示相機願意給小偷沒關係，但希望記憶卡可以被歸還。可惜的是，事故現場根本就沒有監視器，因此報警了也沒有用，他們只好先借別的相機，趕快補拍以便跟品牌方交差。萬千惠在求助影片中表示，自己在中國活了33年，從來沒有碰過東西被偷的情況，「絕不可能在中國發生」，一句話掀起網友論戰，認為萬千惠太看得起中國的治安了，不過也有人認為，若是這個人名氣夠大，基本在中國境內只要報警就能在2小時內解決。事實上，法國官方旅遊安全資訊早就提醒旅客，巴黎多個熱門觀光景點都是扒竊、搶劫等案件較常發生的區域，其中就包括艾菲爾鐵塔，在公共場所必須提高警覺。