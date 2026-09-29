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「AI末日論」的討論前幾周在美國社會逐漸升溫，Anthropic前研究員提出AI可能導致人類滅絕，成為論戰焦點。教宗良十四世（Pope Leo）週一表示，外界擔憂人工智慧（AI）可能毀滅世界的說法並非「假新聞」，各界應審慎對待。此言論顯然是在反駁美國總統川普（Donald Trump），同時，教宗也罕見點名了輝達創辦人黃仁勳。根據路透報導，這位首位來自美國的教宗持續針對 AI 的危險性提出警告。他同時直接批評了主張不應對該技術設置任何防護欄（guardrails）的科技公司。教宗是在結束為期四天的法國訪問、搭機返回羅馬的途中舉行記者會，他表示，「我的確認為許多 AI 專家與專業人士提出的疑慮應該被認真對待。我不認為那是某些人所說的假新聞」；川普上週在聯合國大會發表演說時，曾宣稱擔心 AI 對人類造成威脅的說法是一場「騙局」。輝達執行長黃仁勳本月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時表示，他同意川普的觀點，認為對 AI 安全性的擔憂過度誇大了。不過，輝達在周一推出一套目的在防止自主AI程式偏離既定指令的系統，稱能在數毫秒內隔離試圖越界的AI代理。執行長黃仁勳告訴美國財經媒體CNBC：「我認為這是工程問題，我們都希望這只是工程問題」；，他還表示，不能讓AI代理在公司內到處遊走，所以必須找到方法，把它隔離在特定環境中。教宗提及，他週一看到報導指出晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長宣稱可能已有方法能在特定 AI 模型中加入防護欄。然而，良十四世對此持懷疑態度，並補充道「但他也是那位主張不該設限、也不該有政府監管的人。」路透引述消息人士說法指出，川普預計於週二在白宮與多位科技業執行長就人工智慧議題展開會談。預計出席者包括黃仁勳、Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）以及 OpenAI 總裁布羅克曼（Greg Brockman），他們將與川普及眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。其他可能出席的名單還包含 Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）與 SpaceXAI 高層馬斯克（Elon Musk）。強生表示，此次會談將著重於在「創新」與「監管」之間取得平衡，並警告若美國決定實施「過度監管」，恐面臨在 AI 競賽中輸給中國的風險。對此，教宗呼籲全球應促進對話、研究與調查，尋找確保 AI 不致發展到毀滅人類地步的方法。教宗強調，「我相信仍有人對此抱持認真態度，但我們必須持續努力，我們不能只是坐視不管，假裝什麼事都不會發生。」