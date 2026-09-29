我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋將獲贈的甘蔗以平放方式置放於壓克力架上。（圖／翻攝自吳思瑤Threads）

中庄仔福德宮董事長林春裕日前在晚會上，分別送給台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋甘蔗，象徵「步步高陞」的祝福。不料28日傳出，送給蔣萬安的甘蔗被發現留在廟宇附近，慘遭一片罵聲，事後蔣萬安隨即致電林春裕致歉，表示當天因一時疏忽未將甘蔗帶走，並已請人向廟方取回。隨著事件延燒，外界也開始好奇，同樣收到甘蔗的沈伯洋又是如何處理的呢？對此，身兼沈伯洋競選總幹事的民進黨立委吳思瑤曬照表示，這份廟方贈禮目前已妥善放置在競選總部辦公室，從照片中可見，甘蔗被平穩架在兩個透明壓克力架上，像是博物館陳列古代名刀的樣子。吳思瑤也藉此批評蔣萬安，把宮廟贈禮直接棄置在現場，「對人不敬，對神明更大不敬」。吳思瑤同時提到，土地公的祝福會讓一切更加順利，隨著照片曝光，支持者也紛紛湧入留言區熱烈討論，有人形容「甘蔗浮起來了，感覺福氣來了」，也有人從展示架的方向延伸解讀，認為刀架、刀柄朝左代表和平與安全。相關留言讓原本的甘蔗事件，再度延伸出一波「怎麼擺才正確」的討論，吳思瑤今（29）日下午再次發文透露，服務處已陸續接到各方來電，熱心支持者不斷提醒「甘蔗要立直」，因此團隊也「即刻」調整擺放方式，藍綠雙方的甘蔗動態也持續受到關注。