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楊昆弼資格賽平亞運紀錄 決賽一路爭到金銀銅

名古屋亞運射擊不定向飛靶一哥楊昆弼，今（29）日決賽舞台一路打進最終金銀之爭，可惜最後一靶失手，被科威特48歲老將穆扎夫（Khaled ALMUDHAF）逆轉，總計於30靶命中25靶，不敵最終穆扎夫26靶，收下一面銀牌。這是楊昆弼繼2018年雅加達亞運奪金後，再度於亞運不定向飛靶奪下獎牌。楊昆弼資格賽第三天賽程完成後，以125個泥盤擊落123個搶下資格賽第1名，還追平亞運資格賽大會紀錄，晉級今日下午展開的決賽。決賽於大雨中進行，8位選手逐一淘汰，最終僅剩下楊昆弼、穆扎夫平手撐到最後，楊昆弼卻在最後一靶不慎失手，穆扎夫則穩穩命中，最終資格賽僅第5的穆扎夫，一路逆襲最終奪下金牌，楊昆弼則拿到銀牌。