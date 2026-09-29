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台灣寶可夢中心10月新品亮相！Disguise! Ditto百變怪開賣

▲▲官方公布了詳細地點，都位於信義區新光三越多棟建築內，有許多寶可夢的全新30週年打卡景點。（圖／IG@pokemon_taiwan）

「記憶的旅途」活動正式開跑！冒險紀念證、滿額圓形扇領取教學

▲台北寶可夢中心「記憶的旅途」活動的「冒險紀念證」分為3種款式。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲「記憶的旅途」活動期間內，只要在台北寶可夢中心消費滿300元，即可獲得原創圓形扇。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■台灣寶可夢中心10月3日新商品清單

▲「Disguise! Ditto」系列吉祥物 玩偶將於10月3日（六）發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心10月入店整理券發放實施日期

▲台北寶可夢中心「記憶的旅途」活動行事曆。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）10月首週就有超強新品！寶可夢台灣官方表示，將於10月3日發售「Disguise! Ditto」系列新商品，一共有6隻百變怪變身成的寶可夢玩偶登場，同時間「記憶的旅途」活動也正式開跑，預期信義現場本週末將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。台北寶可夢中心今（29）日表示，將於10月3日（六）在發售以變身成各種寶可夢的百變怪為主題的「Disguise! Ditto」系列新商品，本次登場的有：花岩怪、索羅亞、索羅亞 洗翠的樣子、淚眼蜥、新葉喵、厄鬼椪，共6隻。Disguise! Ditto系列商品的設定為，由於百變怪不太擅長「變身」這個招式，雖然已經很努力變身成其他寶可夢的樣子了，但是臉部還是保持著百變怪的原樣，是本商品的一大亮點。除此之外，台北寶可夢中心也將於10月2日（五）～11月1日（日）期間舉辦「記憶的旅途」活動，只要到寶可夢中心信義區現場，前往指定地點完成打卡拍照，並上傳到IG、臉書、Threads，標記 #寶可夢中心台北或 #Pokémon Center TAIPEI，就能獲得一張「冒險紀念證」。期間內在台北寶可夢中心消費滿300元，即可獲得原創圓形扇，上面印有Pokémon Center TAIPEI「30週年」特殊LOGO，相當具有收藏價值。毛絨玩具 Disguise! Ditto（花岩怪、索羅亞、索羅亞 洗翠的樣子、淚眼蜥、新葉喵、厄鬼椪） $490吉祥物 Disguise! Ditto（花岩怪、索羅亞、索羅亞 洗翠的樣子、淚眼蜥、新葉喵、厄鬼椪） $410上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。