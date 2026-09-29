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「龍鬥士」光暗龍技亮相

▲「龍鬥士」迎來全面強化。（圖／遊戲橘子提供）

競技場玩法升級！挑戰海底限氧對決、4v4單挑車輪戰

預約選好禮 七張「GAMA COUPON」一次入袋

▲神救援GAMA COUPON將上線。（圖／遊戲橘子提供）

改版直播9／29登場送好禮

▲改版直播將展示「龍鬥士」全新光、暗屬性技能與實戰表現。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨世代手遊巨作《天堂M》將於明（30）日推出重量級改版！玩家引頸期盼「龍鬥士」睽別三年龍魂再起，除了掌握火、水、風、地四大屬性，更突破全新的「光」與「暗」龍力，奠定戰場強者的地位！本次改版亦解鎖兩種競技場全新玩法，增加可玩性，更放送七張「GAMA COUPON」，改版日起天天登入就能領取，讓勇士們毫無後顧之憂挑戰戰力極限！「龍鬥士」突破界限重磅覺醒！除了精通既有火、水、風、地四大屬性，也將解鎖更進階的光之龍「奧拉奇里亞」與暗黑龍「哈爾巴斯」的力量，以集高階龍力於一身的姿態回歸戰場，重點更新技能如下：📌全新技能．傳說級「哈爾巴斯」可全方位升級核心輸出，並能強效貫穿敵方護盾、免疫部分減益效果，展現無可匹敵的極限輸出！📌全新技能．傳說級「鎖鏈劍精通（強化）」常態提升武器攻擊距離至四格，並可對多個怪物施放鎖鏈捕捉的效果，增加狩獵效率。📌優化技能．傳說級「奧拉奇里亞」兼備四大覺醒龍屬性，同時具有沉默免疫與迴避率上升等效果；啟動「奧拉奇里亞的權能」更可持續回血並抵禦傷害，強勢提升生存力！📌優化技能．神話級「阿修羅」機率觸發哈爾巴斯的「靈魂牢籠」，封印敵方的生存技能。📌優化技能．神話級「氣息衝擊」機率發動「奧拉奇里亞的（永恆氣息）」，大幅延長敵方暈眩並封印其生存技能；即使失敗仍有機會觸發「鎖鏈捕捉」。📌優化技能．一般級「幻影鎖鏈」技能消耗降低，發動範圍內隨機對象三連擊；習得「哈爾巴斯」後直升為四連擊。除了職業強化，玩家熱愛的PVP「競技場」也迎來兩款全新玩法。第一種將對決搬到水下，玩家得在有限氧氣的倒數壓力中，邊走位邊出招，節奏極快；另一種則主打「4 vs. 4車輪戰」的輪番單挑機制，勝者可留在場上接續挑戰下一位敵人，只要操作夠穩，就能實現一人一路連斬四人的熱血場面！針對PVE部分，開放了大家敲碗已久的「艾比諾盆地第四層」，延續該副本的高經驗值特色，讓想專心衝等的玩家能飆速升級。本次改版也帶來滿滿的福利，即刻起至9月29日晚間11點59分，完成事前預約就能自由挑選好禮，把「最高級抽卡包選擇箱（活動）」、「符石選擇箱（活動）」或「亞丁騎士團裝備箱（活動）」帶回家。此外，官方更送出七張GAMA COUPON，包含「特殊魔法娃娃合成／[新篇章]魔法娃娃合成」、「特殊變身合成／[新篇章]變身合成」、「特殊聖物合成／[新篇章]聖物合成」等挑戰機會。此版本亦同步釋出更多亮點，包含新增【變身】神話級-神話龍鬥士（女）、【魔法娃娃】唯一級-哈爾巴斯、【聖物】英雄級-世界樹的花瓣等卡片與收藏能力。並開放「四色硬幣轉移」與「技能書販售」，方便靈活調配資源。另外，官方於9月29日晚間7點30分舉辦改版直播，現場將祭出豐富豪禮與大家同樂！