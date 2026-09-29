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婚嫁薪資補助怎麼算？員工請1天補1實領薪資

新人注意！勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由8日延長到14日，10月1日生效。勞動部同步修正發布《友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點》，針對新增婚假第9天至第14天共6天工資，雇主依法發給勞工後，由政府全額補助，同步於10月1日即開始受理申請。勞動部說明，依規定婚假期間雇主應照給工資，增加的6日婚假，為鼓勵企業支持勞工，雇主於給付勞工婚假工資後，可向勞動部勞工保險局申請第9日至第14日全額工資補助。雇主最遲應於「給付勞工婚假工資後2年內」完成申請，申請流程全面比照原「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式，雇主於勞工請畢婚假或請畢前終止契約，並依法給付婚假第9日至第14日之工資後，可利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」線上申請；也可到勞保局官網下載填妥「婚假工資補助申請書」，以掛號郵寄或親送方式至勞保局。勞動條件及就業平等司長黃琦雅補充，雇主向工資補助，經勞保局審查符合規定者，原則於明年1月底前完成首次發給；明年1月以後，受理之申請案件，則於次月底前核發，但必需視2027年預算通過後才可發放。對於工資補助是以全額薪資還是勞保投保薪資，勞動部說明，依《勞動基準法》，員工婚假請假，雇主就是不得因為勞工當天請假就扣除薪資，因此勞動部針對第9天到第14天薪資補助，就是實領工資。實際計算，假如員工月薪3萬元，3萬元除以30天，日薪便是1000元，若員工請14天婚假，雇主不得扣除1萬4000元（1000元X14天），而政府就是補助6000元（1000元X6天）。值得一提的是，如果該月份勞工加班費比較多，那麼勞工該月薪資也會比較高，相對而言，雇主補助也會比較高。對於一個員工可以申請多少次婚假？勞動部表示，原則上就是只要有結婚事實就可以申請婚假，因此並未設限，並不認為會出現員工頻繁結婚、離婚的「假結婚」現象。