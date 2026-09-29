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▲蔡姓嫌犯涉嫌竊取抽水馬達、水車葉片及農地電線等財物，造成農民損失約20萬元。（圖／記者莊全成翻攝）

里港警分局近日偵破連續農地設備竊盜案，逮捕涉嫌竊取抽水馬達、水車葉片及電線的蔡姓男子，初步查出涉案共8起，造成農民損失約20萬餘元，經屏東地檢署檢察官向法院聲請羈押獲准。里港警分局近期陸續接獲里港、九如及鹽埔等地農民報案，指稱農地及養殖池設備遭竊。警方分析比對多起案件，發現犯案手法相似，立即由大平派出所及偵查隊組成專案小組，擴大調閱監視器及蒐集相關事證。經警方追查，鎖定蔡姓男子（80年次）涉有重嫌，於9月27日在里港鄉武洛路段將其拘提到案，並查出蔡嫌自9月4日至26日間，陸續在三鄉鎮犯案，得手後將贓物載往資源回收場變賣，變賣所得約4萬餘元。目前警方已查獲8起竊案，將持續追查贓物流向及是否另有其他被害人。分局長邱逸樵表示，抽水馬達及電線是農民重要生產設備，遭竊不僅造成財物損失，也影響農作及養殖運作，警方將持續強化巡查、監視器蒐證及竊盜案件分析，全力維護民眾財產安全。