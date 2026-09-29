中央氣象署表示，今明兩天（29日、30日）各地天氣大多晴到多雲，明天高溫有機會來到36度，不過好天氣只持續到周四（10月1日），周四晚間東北季風報到，迎風面北台灣降雨明顯，尤其是東北部雨勢較大，周末東北季風減弱，下周一（10月5日）東北季風又增強，北部、東半部降雨增加。
未來一周2波東北季風報到 迎風面有雨
中央氣象署預報員王品翔表示，明（30）日高溫炎熱，周四（10月1日）晚間到周五（10月2日）受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮有局部雨勢，東北部可能有局部較大雨勢，山區在下午也可能有局部短暫雨。
周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，剩下東半部、恆春、大台北迎風面有局部短暫雨，山區在午後也有短暫雨勢。下周一（10月5日）、下周二（10月6日）再受到另一波東北季風影響，宜蘭有局部大雨發生機會，桃園以北、花東局部短暫雨。
東北季風報到 高溫週四下滑
溫度方面，西半部明（30）日高溫可來到35度，大台北有機會來到36度高溫，周四（10月1日）晚間東北季風報到，北部、宜蘭、花蓮高溫將到30度左右，中南部仍有32至34度，周六（10月3日）到下周日（10月4日）雲量增多，北部、東半部高溫約30到31度，下周一（10月5日）、下周二（10月6日）北部、東半部高溫僅有27到28度，低溫維持在24到26度。
王品翔指出，舒力基颱風持續往東北移動，強度持續減弱，約在2天內減弱為溫帶氣旋。關島附近的熱帶擾動正在整合中，一周內還不會有明顯的熱帶系統生成，還需要持續觀察。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員王品翔表示，明（30）日高溫炎熱，周四（10月1日）晚間到周五（10月2日）受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮有局部雨勢，東北部可能有局部較大雨勢，山區在下午也可能有局部短暫雨。
周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，剩下東半部、恆春、大台北迎風面有局部短暫雨，山區在午後也有短暫雨勢。下周一（10月5日）、下周二（10月6日）再受到另一波東北季風影響，宜蘭有局部大雨發生機會，桃園以北、花東局部短暫雨。
溫度方面，西半部明（30）日高溫可來到35度，大台北有機會來到36度高溫，周四（10月1日）晚間東北季風報到，北部、宜蘭、花蓮高溫將到30度左右，中南部仍有32至34度，周六（10月3日）到下周日（10月4日）雲量增多，北部、東半部高溫約30到31度，下周一（10月5日）、下周二（10月6日）北部、東半部高溫僅有27到28度，低溫維持在24到26度。
王品翔指出，舒力基颱風持續往東北移動，強度持續減弱，約在2天內減弱為溫帶氣旋。關島附近的熱帶擾動正在整合中，一周內還不會有明顯的熱帶系統生成，還需要持續觀察。