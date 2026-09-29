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不只是從A點到B點的交通工具，更是充滿城市溫情的公共空間。台中捷運綠線憑藉安全便利的服務，創下破 7,300 萬搭乘人次與 95.6% 的極高滿意度。中捷公司指出，除了廁所與遺失物協尋等基礎設施外，各車站更默默提供六大隱藏版免費服務，從緊急救援到貼心小物，全方位陪伴市民的日常出行。中捷公司表示，綠線沿線串聯多處公園、特色景點與購物賣場，是許多家庭假日出遊的首選。考量媽媽們搭乘期間的哺集乳需求，中捷除了在高鐵台中站、市政府站及北屯總站設有專用哺集乳室外，全線18座車站的「站長室」亦作為彈性哺集乳空間，旅客如有需求可隨時洽站務人員協助，提供便利安心的使用環境。針對現代人的用電需求，綠線全線車站均設有充電專區，提供 Type-A、Type-C 快速充電接口及兩組 110V 插座，旅客自備線材即可免費充電。此外，因應 4 月至 9 月雨季，各車站均備有愛心傘，採「免登記、自由借用」方式供旅客應急。中捷公司提醒，使用後可於雨停或下次搭乘時歸還至任一車站傘架，讓便利與愛心持續循環。在無障礙環境建置方面，中捷車站人員依循「問、拍、引、報」四大原則，主動協助視障旅客進站、前往月台及搭乘列車，並會事先將旅客搭乘車次與車門位置通報目的地車站，由目的站人員接續引導出站。透過跨站之間的服務接力，陪伴視障旅客安心順利完成旅程。中捷公司說，全線車站詢問處均免費提供女性衛生棉，解救女性旅客突發的生理需求；若旅客搭乘時突感身體不適，詢問處亦備有嘔吐袋可供索取。若旅客不慎在車廂內嘔吐，可使用車上緊急對講機通報行控中心，清潔人員將儘速前往處理，將對其他旅客的影響降至最低。中捷公司強調，捷運是陪伴市民日常生活的重要公共空間，未來將持續從旅客需求出發，精進軟硬體服務，打造更安全、便利及友善的搭乘體驗。