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▲陳建州（左）的社群上不時也會分享祖孫互動，更透露小時候家中很窮，但因為有奶奶才能這麼幸福。（圖／陳建州臉書）

藝人「黑人」陳建州日前才因心肌梗塞緊急送到醫院開刀，已出院正在休養的他，今（29）日卻傳出近100歲的奶奶病危，恐怕撐不過明天，而陳建州也被拍到面色凝重現身醫院。事實上，陳建州與奶奶的感情相當好，不僅曾表示「沒有她就沒有我們陳家！」更向《NOWNEWS今日新聞》分享奶奶過年時都會親自下廚，隨著對方記憶力變差，菜也變得越來越鹹，但他總是會將菜吃完，不希望奶奶難過。陳建州才剛出院，根據《壹蘋新聞網》報導，他高齡近百歲的奶奶，傳出病危消息，醫生更通知家屬「有可能撐不過明天」，讓他心急如焚，被拍到面色凝重現身醫院。據悉，陳建州的奶奶近年出現失智、記憶力變差的狀況，身體狀況讓人擔憂，與奶奶感情深厚的他，曾向《NOWNEWS今日新聞》分享一段感人故事，透露過年時奶奶都會親自下廚，桌上一定會有蓮藕排骨湯，然而隨著奶奶的記憶力越來越不好，每年的年菜也變得越來越鹹，直言：「那個湯好像加了三次鹽，她會忘記。」但為了不讓奶奶難過，陳建州還是會全部吃完。陳建州也曾發文透露，小時候家中很窮，但因為有奶奶才能這麼幸福，「沒有她就沒有我們陳家！現在所有的榮耀都想跟她分享。」社群上不時也會分享祖孫互動，手緊緊牽著奶奶，相當溫馨。