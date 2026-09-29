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國民黨高雄市長參選人柯志恩近日在社群平台分享簽署「還我特色公園行動聯盟」所提「遊戲宜居城市」倡議的照片，沒想到簽名手板卻意外掀起討論，網友發現當中的部分文字疑似模糊、難以辨識，進而質疑圖片是否經過AI處理，甚至留言追問「妳真的有想選市長嗎？」對此，柯志恩本尊也緊急發聲回應了。柯志恩所簽署的「遊戲宜居城市」倡議，內容包括盤點遊戲空間、打造「十分鐘遊戲圈」，推動遊戲場降溫、增加涼感公園，同時關注青少年需求，提供更多適合青少年的戶外遊憩空間。不過，由於她公開的手板照片中，部分文字看起來較為模糊，網友紛紛留言批評，「連用AI有錯誤妳都不檢查」、「AI弄了一張手板隨便交差，字都糊到沒辦法辨識了，妳真的有想選市長嗎？」面對外界質疑，柯志恩今（29）日上午接受媒體聯訪時說明，當天拍攝影片後便匆忙趕往下一個行程，由於主辦方認為影片不夠清楚，因此從中擷取部分畫面，「主辦單位自己AI拼上去的」，之後才將圖片發布於網路。柯志恩進一步解釋，她的臉書貼文所使用的圖片，是直接取自主辦單位網站，同時也強調，當天實際簽署及拍攝的原始影片，承諾書內容是完全正確的。而目前可以看到，有爭議的照片已被下架，貼文改以影片方式呈現。