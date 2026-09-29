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個案流感腦水腫 住院2週過世

流感疫情單週破13萬人次就醫，疾管署提醒，如有呼吸道，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等。有一名南部2歲男童有高燒、瀰漫性的腦水腫症狀等，住院兩週不幸過世。疾管署防疫醫師林詠青提到，南部2歲男童本身並沒有潛在病史、也沒接種本季流感疫苗，9月上旬出現超過40度的高燒，且咳嗽有痰。前往診所就醫，進行流感快篩確認感染A流；醫師開立口服流感抗病毒藥物及其他輔助藥物，返家休息後仍有反覆高燒情況。林詠青說，就醫隔天個案出現意識狀態改變。立即前往急診就醫，但因患者持續有意識不清、癲癇發作，藉由腦部電腦斷層發現有腦水腫的狀況，醫師研判可能是流感併發的腦炎，收住到加護病房治療。但因個案經治療後，症狀並未改善，而腦部電腦斷層顯示，「腦水腫」情形變為「瀰漫性腦水腫」，研判個案為急性壞死性腦炎，於9月下旬不幸過世。患者住院期間約2週。林詠青表示，疫調時發現同住接觸者裡面有3個人，分別在9月上旬到中旬都出現類似症狀，診斷為流感。林詠青提醒，若要接觸嬰幼兒、孕婦及慢性病患、長者等高風險族群，建議服用抗病毒藥物後、等待症狀改善、退燒後1至2天症狀緩解，較為安全。