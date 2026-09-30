中央氣象署表示，今（30）日各地天氣大多晴到多雲，明天高溫有機會來到36度，不過好天氣只持續到周四（10月1日），周四晚間東北季風報到，迎風面北台灣降雨明顯，尤其是東北部雨勢較大，周末東北季風減弱，下周一（10月5日）東北季風又增強，北部、東半部降雨增加。
今天天氣：各地晴到多雲 高溫飆36度
9月30日今天的天氣，中央氣象署指出，各地為晴到多雲，高溫炎熱，午後山區有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫可來到35度，大台北有機會來到36度高溫。
今（30）日適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，沿海活動請多加留意。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：北部
環境部提及，環境風場為西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風晚間報到 迎風面短暫雨
10月1日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，晚間起東北季風增強，大台北及東北部地區轉為有零星短暫陣雨。
一周天氣：未來一周東北季風影響 迎風面有雨、高溫下降
氣象署提及，周四（10月1日）晚間到周五（10月2日）受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮有局部雨勢，東北部可能有局部較大雨勢，山區在下午也可能有局部短暫雨。
周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，剩下東半部、恆春、大台北迎風面有局部短暫雨，山區在午後也有短暫雨勢。下周一（10月5日）、下周二（10月6日）再受到另一波東北季風影響，宜蘭有局部大雨發生機會，桃園以北、花東局部短暫雨。
資料來源：中央氣象署、空氣品質監測網
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9月30日今天的天氣，中央氣象署指出，各地為晴到多雲，高溫炎熱，午後山區有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫可來到35度，大台北有機會來到36度高溫。
今（30）日適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，沿海活動請多加留意。
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
橘色提醒：北部
環境部提及，環境風場為西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風晚間報到 迎風面短暫雨
10月1日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，晚間起東北季風增強，大台北及東北部地區轉為有零星短暫陣雨。
一周天氣：未來一周東北季風影響 迎風面有雨、高溫下降
氣象署提及，周四（10月1日）晚間到周五（10月2日）受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮有局部雨勢，東北部可能有局部較大雨勢，山區在下午也可能有局部短暫雨。
周六（10月3日）到下周日（10月4日）東北季風減弱，剩下東半部、恆春、大台北迎風面有局部短暫雨，山區在午後也有短暫雨勢。下周一（10月5日）、下周二（10月6日）再受到另一波東北季風影響，宜蘭有局部大雨發生機會，桃園以北、花東局部短暫雨。