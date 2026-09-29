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九層塔怎麼洗？消基會教3步驟

▲九層塔清洗不能只用水快速沖過，消基會建議先摘除老葉、浸泡清水約15分鐘，再以流動水沖洗並輕搓葉片與葉脈凹陷處，降低表面農藥殘留。（圖／消基會提供）

九層塔吃不完怎麼保存？低溫反而容易變黑

九層塔是常見的靈魂配菜，但吃下肚前可得洗仔細，消費者文教基金會今（29）日公布「2026蒜、蔥及九層塔農藥殘留調查測試」，抽驗蒜、蔥及九層塔各10件、共30件樣品，結果九層塔10件就有8件不符合《農藥殘留容許量標準》，消基會分享九層塔清洗3步驟，要先摘老葉、浸泡15分鐘，再以流動水搭配輕搓清洗。九層塔葉面皺褶多，加上多次連續採收，消基會提醒，清洗時不能只是簡單沖一下水就下鍋，建議可依照以下3步驟處理：消基會指出，透過浸泡、流動水沖洗及物理搓洗，有助帶走附著在葉面皺褶及葉脈凹陷處的接觸性農藥殘留。九層塔買回家若一次吃不完，該如何保存？農業部農業試驗所指出，九層塔屬於熱帶羅勒，葉片不耐低溫，國內常見青梗九層塔以15°C以上包裝貯藏較不容易出現寒害；保存前葉片一定要擦乾，避免殘留水分，才能降低葉片變黑、腐爛的機會。農業部農業知識入口網資料也顯示，九層塔適合的冷藏溫度約為12至15°C，如果放在5°C環境，一天就可能出現寒害黑斑，即使在適合溫度下，保鮮期大約也只有一星期。桃園區農業改良場另建議，九層塔保存時應避免折損或壓傷，若一次購買較多，可洗淨、擦乾後放入保鮮袋冷藏；想保存更久，也可以打成泥製成青醬磚再保存。