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CPTPP新增「籌備性討論」 外交部：不是降低門檻

CPTPP 11月再開會 陳敬一：台灣「向來最符合奧克蘭原則」

越南今年輪值主席 外交部鎖定政府、智庫、產業多軌推案

台政要向逾70名訪賓洽助 日、英國會也發聲

10月底邀CPTPP會員國記者團訪台

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）今年6月第10次執委會新增「籌備性討論」程序，先與阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼展開討論，外界關注是否代表入會程序出現變化，以及11月下一次執委會能否替台灣申請案帶來進展？對此，外交部國際合作及經濟事務司副司長陳敬一今（29）日指出，CPTPP執委會新增該程序在在顯示CPTPP維持高標準的立場沒有改變；他並強調，台灣「向來是最符合《奧克蘭原則》（Auckland Principles）的申請方」，今年也已透過輪值主席國越南，以及各會員國政府、國會、產業與智庫等多元管道持續爭取支持。CPTPP的12個會員於今年6月26日舉行第10次執委會，會後聯合聲明重申，未來擴大會員仍將依循《奧克蘭原則》，並決定與阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼展開「籌備性討論」。這也是CPTPP首次採取這類程序；官方聲明並特別強調，籌備性討論本身「不構成、不保證，也不排除」未來成立正式入會工作小組，所有入會相關決定仍須全體會員共識。所謂《奧克蘭原則》，主要包括申請方是否準備好符合CPTPP高標準、過去是否有遵守國際貿易承諾的紀錄，以及能否取得全體會員共識。對此，陳敬一今在外交部例行記者會上表示，根據外交部初步研判，這次之所以額外加入「籌備性討論」，是因部分CPTPP會員對於相關申請方是否真正能符合協定高標準、以及是否應直接成立入會工作小組，仍無法達成共識，因此才設計這項程序作為權宜安排。他指出，從這點反而可以看出，CPTPP會員維持協定高標準的立場沒有改變，未來審查申請案，仍會嚴格檢視申請方能否符合高標準，而不是因新增程序就降低門檻。對於11月會議是否有利台灣申請進程？陳敬一表示，CPTPP仍會依循《奧克蘭原則》審查所有申請案，要求申請方符合現代高標準貿易協定，「我國向來是最符合《奧克蘭原則》的申請方」，無論是遵守貿易承諾，或國內法規與國際規範接軌，台灣都持續展現入會決心；未來仍會與各CPTPP會員國溝通，爭取支持台灣入會。陳敬一同時指出，2026年CPTPP輪值主席國為越南，台灣駐越南代表處今年特別透過智庫、產業、公協會及政府高層等多元管道推案、洽助，爭取越方支持。在智庫交流方面，今年已安排2至3次經貿專家學者團赴越南；產業交流方面，6月則籌組「台灣人工智慧與數位訪問團」，邀集12家企業前往越南，就資通訊、能源等產業交流，回應越南經濟轉型與數位化需求。此外，駐處年初與越南商工協會舉辦第二屆台越雙邊合作聯繫會議時，也向越方爭取公平審理台灣入會案；今年以來並持續約晤越南政府官員，希望越南在擔任CPTPP輪值主席國期間支持台灣。除了越南，陳敬一表示，外交部各駐CPTPP會員國代表處也持續推案。到今年9月初為止，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍等高層，在接見日本、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等會員國20餘團、超過70名訪賓時，都曾就台灣加入CPTPP議題洽助。台灣也持續透過與日本、越南、英國、新加坡及澳洲等國的雙邊經貿對話，以及APEC部長級會議等多邊場合，爭取會員國支持。在國會外交方面，陳敬一指出，今年英國、日本國會議員都曾透過口頭、書面質詢或友台決議表達支持。其中台英國會小組成員今年2、3月陸續向英國政府提出相關質詢，日本跨黨派「日華議員懇談會」則在6月第9度通過支持台灣加入CPTPP的決議。陳敬一表示，外交部也正在推動其他會員國國會比照表態；各駐外館處參與當地智庫活動時，也會持續向學界說明台灣立場。陳敬一最後表示，外交部目前也已安排10月下旬邀請CPTPP會員國記者團來台，希望透過更多元管道讓會員國了解台灣經貿實力、制度接軌情況以及加入CPTPP的準備程度，持續爭取各會員國支持。