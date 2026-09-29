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南亞科落腳屏東科學園區？國科會提供各種地點參考

台積電傳在美國投資擴大，要在德州建立第二園區。國科會主委吳誠文表示，德州既有半導體產業基礎完整，確實是可能成為考慮地點；只要對國家、產業有利政府都會支持。另外針對台塑集團南亞科擴廠選址爭議，他表示，國科會僅是協助，會由廠商決定。台積電傳出台積電在美投資，除亞利桑那州後，將再擴大投資在德州蓋新廠。吳誠文表示，台積電過去兩年多來持續在台灣加強投資，從三個科學園區的投資情況都可以看到，台積電投資持續增加，三個園區的產值也一直成長。他強調，台積電「根留台灣」的政策不會改變。至於台積電是否會在德州設廠，吳誠文話沒說死，他指出，台積電最重要的幾個客戶都在美國，因此有市場需求時，台積電自然會依照市場潛力，評估是否要在美國或其他地方強化投資。只要對國家、產業有利，政府都會支持。自己8月曾前往美國德州，當地既有半導體產業基礎完整，因此下一階段德州可能會成為相關業者考慮的地點。不過，吳誠文強調，這目前都只是「可能性」，台積電是否已有相關規劃，仍要看公司董事會討論，相關內容就留給台積電自己說明。南亞科園先前傳出先在雲林虎尾產業園區設廠，但近期急轉彎欲改在屏東科學園區，更因為縣市首長選舉變成政治議題。吳誠文指出，國科會會把各種可能的地點，都提供給廠商評估，也希望各地地方政府能夠積極配合。企業尋找建廠基地之外，還要考量員工聘雇、人才需求及供應鏈等條件，這些因素都需要納入整體評估。吳誠文說，最終投資地點是廠商決定，而不是由國科會決定，國科會則會協助廠商進行相關評估。