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▲把握十月限定跨界優惠，打卡領取百元運動金，輕鬆養成規律運動好習慣。（圖／為新北市淡水運動中心）

▲下載「我的新北市」APP並完成合作場館打卡，即可領取100元優惠券。（圖／為新北市泰山運動中心）

▲U-Sport會員101至1023 可使用帳戶內100U幣兌換等值100元跨市運動票券，到新北市運動中心使用。（圖／為新北市板橋運動中心）

▲雙北運動圈緊密結合，民眾下班或假日都能彈性選擇就近場館，運動不設限。（圖／為新北市三峽運動中心）

雙北運動生活圈再升級！新北市政府攜手臺北市政府，自10月1日至31日推出「運動不設限 雙北跨界無限」跨市運動合作計畫，串聯新北市16座國民運動中心及臺北市9座運動中心，共25座公營運動場館，並結合「我的新北市」APP新北幣及「U-Sport臺北樂運動」U幣數位獎勵機制。民眾走進合作場館運動、完成指定任務，即可享有運動優惠，鼓勵雙北民眾跨出原有生活圈，解鎖更多運動場館，把運動融入每天的生活。體育局表示，雙北食衣住行生活往來密切，許多民眾居住、工作與休閒早已跨越行政區域，運動資源也能進一步串聯共享。新北近年持續推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，優化場館硬體設施及服務品質，這次與臺北市攜手合作，進一步串聯雙北25座公營運動場館，並透過新北幣及U幣數位獎勵機制，讓民眾依照自己的通勤、生活與運動習慣選擇就近的運動中心，也讓雙北豐富的運動資源發揮更大效益。想拿新北幣運動優惠很簡單！10月1日至31日活動期間，民眾不限戶籍，只要下載【我的新北市APP】、開通新北幣錢包，並完成實名制進階會員驗證，再至雙北任一合作運動場館完成1次打卡，即可於APP領取100元雙北運動場館優惠券，每人限領1次，使用期限至10月31日止。無論住在新北、臺北或其他縣市，歡迎民眾相揪一起走進雙北運動中心，把100元優惠直接用在運動上。臺北民眾也能帶著U幣跨市來新北運動！設籍臺北市且已註冊【U-Sport臺北樂運動】的會員，自10月1日至23日，可使用帳戶內100U幣兌換等值100元跨市運動票券，前往雙北25座公營運動場館使用，跨市運動票券使用期限至10月31日；活動期間持100U幣兌換的等值跨市運動票券至新北市16座國民運動中心入場運動，另可獲得「樂集點5U」點數獎勵。體育局提醒，新北場館目前無法直接折抵U幣點數及運動抵用金。雙北生活圈越來越緊密，運動也可以跟著日常移動。下班後就近到公司附近健身、假日跨區打球或游泳，不必受限於居住地點；透過這次跨市合作，希望讓國民運動中心不只是地方場館，更成為雙北民眾可以彈性選擇、便利使用的運動場域，從一次跨館體驗開始，找到更多適合自己的運動方式，養成規律運動習慣。體育局提醒，【我的新北市APP】APP參與活動所需的實名會員驗證，因人工審核約需3至5個工作天，建議民眾提前完成申請，以免錯過活動時間；各項優惠數量有限，發完為止。詳細活動方式及合作場館名單，可至【我的新北市APP】APP活動公告、【新北運動聚點】臉書粉絲專頁及【U-Sport臺北樂運動】官方粉絲專頁查詢。