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泰國曼谷週末出現極端豪雨，使得整個市區都泡在水裡，造成交通大亂，機場營運與班機也受到影響。曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）累積了超過五千件的泰國航空（Thai Airways）乘客托運行李。泰航今日（9/29）表示，目前仍有約5000件行李滯留機場，預計將在72小時內全部清空。根據路透報導，泰國航空（Thai Airways）執行長埃姆西里（Chai Eamsiri）週二向媒體表示，受極端天氣影響，目前約有5,000件泰航乘客的行李仍在素萬那普機場，但預計將在72小時內全部清空。作為泰國的國家航空公司，泰航週二努力恢復正常營運。泰國政府表示，若不再降雨，曼谷市區的積水預計將在三天內退去。埃姆西里指出，泰航計畫在週二取消約30個班次，相當於曼谷出發航班總量的三成左右，減班措施將至少持續三天。埃姆西里坦言，過去兩天幾乎百分之百的航班出現延誤，順利準點起飛的航班不到3%，主因是現場營運能力已無法維持正常運作。曼谷上週在短短兩至三天內湧入約320毫米的降雨量，幾乎相當於曼谷整個九月的平均累積雨量。泰國內政部發表聲明指出，自9月16日以來，強降雨與洪水已席捲全泰42個府，造成至少23人死亡，其中包括曼谷市區的4名死者。儘管曼谷主要機場在週末期間維持運作，但素萬納普機場的部分行李處理作業受到嚴重衝擊。週一泰國軍方更緊急調派69名空軍人員進駐，協助支援泰航的地勤支援工作。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，內閣已核准超過40億泰銖的預算，用於應對此次洪患影響；此外，一項耗資1,600億泰銖的長期排水工程計畫也已獲准推動。泰國工業部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）指出，全泰國跨40個府共計有1,267家企業遭受洪災影響，其中包括52家工廠與1,162家中小企業。估計此次洪患在全泰國造成的經濟損失已超過3.2億美元。