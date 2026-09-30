今（30）天是 9 月最後一個工作日，勞保局壓軸發錢！今日共有 6 項給付集中撥款入帳，包含國民年金保險老年年金、喪葬給付、遺屬年金等，其中國保喪葬給付最高可一次領取 98,805 元（近 10 萬元）。此外，勞保局也同步釋出 10 月最新 20 項給付發放日程，請民眾快刷存摺確認！
🟡9/30壓軸登場！最後6項給付集中撥款
今日（9/30）迎來九月最後一波撥款，勞保局進行月底發放結算，共有 6 項給付集中發放：
1. 國民年金保險喪葬給付：適用於加保期間死亡者，由支出喪葬費者一次性請領 98,805 元（5 個月月投保薪資），為今日發放金額最高項目。
2. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人可請領，依投保年資計算，現階段每人每月平均可領約 4,049 至 6,500 多元。
3. 國民年金保險遺屬年金：適用於被保險人死亡時符合條件之遺屬，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：適用於重度以上身障者，每月基本保證 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：適用於具國保與勞保雙重年資者，依比例核算給付。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：雇主依法給假並給付薪資後據實申請（最多補助 7 日薪資）。以月薪 4 萬元推算，日薪約 1,333 元，若請滿 7 天等同享有 9,333 元薪資保障；雇主依規給付薪資後，亦可向勞保局據實申請相關補助金。
🟡國保老年年金算給你看！兩大試算公式輕鬆看
國民年金老年年金金額並非固定單一數字，而是依據年資與兩種計算公式（A式、B式）擇優發給，勞保局會自動計算並發放較高者：
A式（含基本保障）：（月投保金額 × 保險年資 × 0.65%）＋ 加計金額
月投保金額為 21,103 元，加計金額目前為 4,049 元（每 4 年按 CPI 調整）。適用於無欠費、未領取其他社會保險老年給付者。
B式（純年資計算）：月投保金額 × 保險年資 × 1.3%
適用於有欠費紀錄（逾 10 年）、已領取其他社會保險老年給付，或 B 式金額較高者。
不同年資試算參考：
繳納 10 年：若按 B 式計算約領 1,520 元／月。
繳納 20 年：若按 B 式計算約領 3,040 元／月。
繳納 30 年：若按 B 式計算約領 4,560 元／月；若符合資格按 A 式計算，加上 4,049 元基本保障後，領取金額將顯著提高。
特別注意：若保費欠繳超過 10 年未繳清，將終身不得適用 A 式，僅能強制按 B 式發給。
🟡十月預定入帳行事曆！20項給付日程一覽
整理十月份勞保局各項給付預定入帳行事曆如下：
10/01（四）：國民年金保險生育給付
10/08（四）：國民年金保險生育給付
10/15（四）：國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付
10/20（二）：農民月退休儲金、老農津貼
10/22（四）：國民年金保險生育給付
10/23（五）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10/29（四）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10/30（五）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
（圖／AI生成、記者徐銘穗監製）
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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今日（9/30）迎來九月最後一波撥款，勞保局進行月底發放結算，共有 6 項給付集中發放：
1. 國民年金保險喪葬給付：適用於加保期間死亡者，由支出喪葬費者一次性請領 98,805 元（5 個月月投保薪資），為今日發放金額最高項目。
2. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人可請領，依投保年資計算，現階段每人每月平均可領約 4,049 至 6,500 多元。
3. 國民年金保險遺屬年金：適用於被保險人死亡時符合條件之遺屬，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：適用於重度以上身障者，每月基本保證 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：適用於具國保與勞保雙重年資者，依比例核算給付。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：雇主依法給假並給付薪資後據實申請（最多補助 7 日薪資）。以月薪 4 萬元推算，日薪約 1,333 元，若請滿 7 天等同享有 9,333 元薪資保障；雇主依規給付薪資後，亦可向勞保局據實申請相關補助金。
國民年金老年年金金額並非固定單一數字，而是依據年資與兩種計算公式（A式、B式）擇優發給，勞保局會自動計算並發放較高者：
A式（含基本保障）：（月投保金額 × 保險年資 × 0.65%）＋ 加計金額
月投保金額為 21,103 元，加計金額目前為 4,049 元（每 4 年按 CPI 調整）。適用於無欠費、未領取其他社會保險老年給付者。
B式（純年資計算）：月投保金額 × 保險年資 × 1.3%
適用於有欠費紀錄（逾 10 年）、已領取其他社會保險老年給付，或 B 式金額較高者。
不同年資試算參考：
繳納 10 年：若按 B 式計算約領 1,520 元／月。
繳納 20 年：若按 B 式計算約領 3,040 元／月。
繳納 30 年：若按 B 式計算約領 4,560 元／月；若符合資格按 A 式計算，加上 4,049 元基本保障後，領取金額將顯著提高。
特別注意：若保費欠繳超過 10 年未繳清，將終身不得適用 A 式，僅能強制按 B 式發給。
整理十月份勞保局各項給付預定入帳行事曆如下：
10/01（四）：國民年金保險生育給付
10/08（四）：國民年金保險生育給付
10/15（四）：國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付
10/20（二）：農民月退休儲金、老農津貼
10/22（四）：國民年金保險生育給付
10/23（五）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10/29（四）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10/30（五）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
（圖／AI生成、記者徐銘穗監製）
（本新聞由AI協作整合資訊製作）