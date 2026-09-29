我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「帶頭打出勝利：漁夫帽」則推出黑色與淺亞麻色兩款，代表為高雄擊出勝利Home Run；以捐款600元兌換一頂。(圖／翻攝畫面)

▲「高雄鈦有意思：鈦蛋杯」共有兩款可選擇，採用純鈦材質，小額捐款滿999元即可兌換。(圖／翻攝畫面)

▲「做伙行：高筒運動襪」電繡「隆」字結合扇形棒球場圖樣，盼陪伴大家走遍大高雄；捐款滿350元即回饋一雙。(圖／翻攝畫面)

▲「高雄好巾彩：緹花毛巾」延伸「南方崛起、邁向國際」主視覺，以桃紅與旭日呈現。（圖／翻攝畫面)

高雄市長候選人賴瑞隆競選官網今（29）日正式上線，同步公布「南方好物」首波募款小物，以「TEAM TAKAO 高雄隆總做伙行」為系列主題。計有運動襪、毛巾、漁夫帽、鈦蛋杯等多款台灣製造的應援品，展現陽光、運動風與生活化的競選主軸。競選辦公室表示，首波募款小物將於29日中午12時正式上架，前500位符合規定的捐款者，另贈賴瑞隆隨機限量小卡。首波募款小物共四大類、七種款式，另推出三種組合包。其中「高雄鈦有意思：鈦蛋杯」共有兩款可選擇，採用純鈦材質，內壁加入象徵森林的翠綠色彩，傳遞「奉茶」的日常陪伴心意；小額捐款滿999元即可兌換。「做伙行：高筒運動襪」有白底及桃紅兩款，色彩鮮明亮眼。電繡「隆」字結合扇形棒球場圖樣，並以「Kaohsiung Clean-up Hitter」呼應「高雄關鍵第四棒」意象，兼顧舒適與實用，盼陪伴大家走遍大高雄；捐款滿350元即回饋一雙。「高雄好巾彩：緹花毛巾」延伸「南方崛起、邁向國際」主視覺，以桃紅與旭日呈現，除了競選活動，亦設定為演唱會、運動皆可使用的高質感純棉單品；兌換標準為滿450元。賴瑞隆也在影片中笑稱：「下次演唱會就帶這條。」「帶頭打出勝利：漁夫帽」則推出黑色與淺亞麻色兩款，代表為高雄擊出勝利Home Run；以捐款600元兌換一頂。另外，釋出「雄好健行組」、「雄好露營組」及「雄賀大禮包」等組合，供市民依需求選擇。賴瑞隆表示，團隊希望突破傳統框架，讓小物不僅在造勢場合使用，也能融入日常生活。每一款小物都蘊含山海河港、棒球、演唱會經濟等城市元素，結合年輕設計師創意、串聯在地品牌，透過設計美學，讓更多人看見高雄的多元魅力。此外，全新官網也以一站式數位平台，整合賴瑞隆已發表的28場政見願景與行程動態，呈現下一階段的市政藍圖；「高雄大聯盟」頁面介紹35位民進黨市議員及市議員參選人，展現市長接棒、議會過半的團結陣容；「闢謠專區」則提供訊息查證，盼共同維護乾淨、理性的選舉環境。