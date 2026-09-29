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▲乖乖、香魚君和味全龍 MC 小螞蟻在攤位上合影，吸引不少球迷參與活動。（圖／品牌提供）

▲香魚君在天母棒球場現身與小小球迷合影，為味全龍「搖滾撞野球復古日」增添童趣。（圖／品牌提供）

復古球衣穿起來、熟悉的乖乖拿在手裡，天母棒球場彷彿按下時光倒帶鍵。味全龍9月26日、27日舉辦「搖滾撞野球復古日」，乖乖帶著零食與聯名玉米棒加入這場棒球派對。對不少大人來說，乖乖是小時候看球、出遊時的熟悉滋味；對孩子來說，這個週末則是和爸媽一起創造新回憶的機會。活動期間，乖乖準備共8,000包零食加碼送球迷，包含「莓果派對優格」、「木瓜牛乳風味」兩款乖乖玉米脆條，以及食堂米果「香菜花生捲冰淇淋口味」、「冬瓜茶口味」，四款隨機發放。味全龍與乖乖也推出聯名玉米棒，現場準備萬支，讓每位球迷進場後就能把看球零食帶在身邊。除了零食，場內互動也讓復古日多了幾分童趣。「乖乖桶一球挑戰」邀請球迷試試手氣，乖乖角色與香魚君更在應援舞台一同登場。兩個角色同框時，台下有孩子興奮地指著舞台，也有球迷拿起手機捕捉畫面，成了當天令人會心一笑的驚喜。「小時候看球，總會為了收集球員卡而買零食。現在換我帶孩子來看球，沒想到他反而被香魚君吸引，還拉著我們一起玩挑戰！」一句話，陳先生道出了這場復古日最可愛的地方──爸媽認得的童年味道，正透過一場球賽，成為孩子也能參與的共同記憶。從球衣、應援聲到一包乖乖，復古日帶回來的不只是過去的畫面，也讓一家人有了新的看球故事。比賽結束後，也許孩子記得的是乖乖和香魚君登場的瞬間；爸媽記得的，則是孩子拿著乖乖、一起為球員加油的模樣。從復古球衣、熱鬧的應援聲，到球迷手中那包熟悉的乖乖，這場復古日把不同世代的回憶帶進同一座球場。吃著童年的味道，多年後再想起這個週末，或許他們也會記得，自己曾和家人一邊看球、一邊分享一包最經典的復古好滋味。