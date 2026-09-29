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經典校園劇《我們這一班》中方岑飾演的「季老師」角色，原本由女星王玉玲飾演，沒想到造化弄人，王玉玲演完第一季後赴夏威夷度假時遇上空難身亡，得年28歲，據了解，當時王玉玲和男友另外自費參加火山觀光行程，搭乘的直升機遇到亂流迫降海面，全機人員跳海逃生，生還的駕駛員事後遺憾表示：「我一度抓住王玉玲的手...」據當時的新聞報導，王玉玲和男友參加夏威夷8天7夜旅遊行程，全團48人中只有11人自費報名搭直升機鳥瞰基勞亞火山的項目，當地時間1993年1月24日上午9點多，該架小型直升機遇上亂流，在空中盤旋一陣子後緊急迫降海上，駕駛員要機上4名乘客跳海求生，自己則留待最後跳入海中。不幸的是，包括王玉玲在內的4名乘客最後全數罹難，只有該名駕駛員被其他直升機救起，駕駛員事後表示，他在海中時一度捉到王玉玲的手，可惜後來兩人被強勁的海浪沖散，而王玉玲的遺體也在5日後運回台北。面對初代導師「葉雲」驟逝的噩耗，當年《我們這一班》劇組在籌備下一季時緊急找來演員方岑接棒演出，為了區隔角色並向新階段邁進，劇組順勢將劇中的導師角色改名為「季潔」，而王玉玲在事業如日中天之際香消玉殞，當時也讓整個演藝圈同感悲痛與不捨。