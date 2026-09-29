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民進黨今（29）日於台北圓山大飯店舉辦「創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」，民進黨台北市長參選人沈伯洋特別出席並致辭，強調能承接民主前輩的就是「勇氣」，從美麗島、野百合、野草莓、太陽花到青鳥的勇氣，大家可以看到「洋流」現在感覺流進了全台，但還有一個最重要的特色，不只是溫暖，不只有勇氣，還是有方向的，這方向是好幾世代的民主前輩累積下來的，就是要守護自己的國家，守護這塊寶島。過去自己曾引述《JOJO的奇妙冒險》的一句名言「最短的捷徑就是繞遠路」，但其實還有一句話是寫在前頭，那就是「人類的讚歌就是勇氣的讚歌」。沈伯洋致詞首先提及，自己過去在黨慶音樂會時提到很喜歡的名言，就是「最短的捷徑就是繞遠路」，這是自己的人生積累的經驗，在前輩們身上所學到的也是，沒有要走捷徑的意思，會去選擇那一條美麗但又崎嶇的道路，在每一條道路上展現價值、綻放光芒。沈伯洋說，美國前總統雷根曾說「民主跟自由也是沒有血緣的」，所以如果不是大家一代一代地往下走，其實民主跟自由是很容易斷裂，覺得作為一個知識份子的責任，最重要的就是要把那個靈魂繼承下來，要把那個追逐民主跟自由的心繼承下來。沈伯洋也說，自己也在思索新世代要扛新時代沒有錯，但是要接下什麼？是位置嗎？招牌嗎？後來覺得能夠承接下來的，最重要的就是「勇氣」。從美麗島、野百合、野草莓、太陽花到青鳥的勇氣，當面對獨裁的政權，面對這些打壓，所需要的就是勇氣這兩個字。沈伯洋表示，剛好是年底就要選舉，大家可以看到「洋流」現在感覺是流進了全台，但洋流還有一個最重要的特色，洋流不只是溫暖，洋流不只是有勇氣，洋流是有「方向」的。最後沈伯洋呼應開頭所言，過去自己曾引述《JOJO的奇妙冒險》的一句名言「最短的捷徑就是繞遠路」，但其實還有一句話是寫在前頭，那就是「人類的讚歌就是勇氣的讚歌」。自己會把勇氣繼續傳承下去，會走出自己的方向。