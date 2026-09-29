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台北市長蔣萬安競選連任辦公室今（29）日成立，團隊幹部中，更向新北市長侯友宜借將，找來前青年團長陳柏翰、前侯友宜市長競選辦公室成員賴冠群。侯友宜幕僚則表示，沒有所謂「借將」，人才本來就屬於國家，侯市長一向鼓勵並祝福年輕朋友以專業為公眾服務。蔣萬安競選辦公室說明，在人事佈局方面，競選團隊幹部平均年齡僅30歲、全員都是八年級生，背景涵蓋政府治理、新聞媒體、公職及選戰等領域，展現年輕、專業、跨領域的團隊特色。活動企劃組長賴冠群，政治大學政治系畢業，曾任職於台北市、新北市政府，以及侯友宜市長與總統競選辦公室，公共治理及選戰經驗皆備。未來將負責競選活動整體規劃與執行，讓每場活動成為與市民溝通、凝聚支持的重要管道。網路社群組長陳柏翰兼任發言人，畢業於政治大學歷史學系，曾擔任國民黨青年團總團長，並曾任職於台北市、新北市政府。陳柏翰熟悉青年議題與政治溝通，未來將強化社群經營，拉近與各世代距離。蔣萬安競選辦公室強調，幹部全員都是「八年級生」，不只年輕、更兼具專業能力及豐富實戰經驗，將透過新聞溝通、網路社群、活動企劃及文宣設計四大組別，串聯媒體與數位社群，期待以更貼近年輕世代的語言，讓市政成果被看見，也讓台北市民的聲音能夠被聽見。