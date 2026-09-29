小時候的夢想真的被實現了！近期社群平台Threads上，一名工程師「aicodewithme」分享自己成功打造「台北版GTA」俠盜獵車手遊戲，光是AI Token就花費超過1萬美元（約新台幣30萬元），將台北西門町、士林夜市等經典場景都放進遊戲中，還直接開放免費線上遊玩，連手機都能打開玩。許多玩家實際試玩後，也忍不住狂讚：「實在太還原了！」
台北版GTA真的被做出來了！熟悉街景神還原
工程師「aicodewithme」表示，自己真的做了一款「台北版GTA遊戲」，「為了做它，我已經燒掉超過1萬美金的AI Token。西門町、北車、忠孝復興、台北街景都在裡面，而且不是Demo，現在直接免費開放玩。建議用電腦開，手機畫質會被壓爛。目前這個地圖我還在瘋狂擴建中。」
作者也表示，玩家如果有任何建議，都可以直接留言提供。不少玩家實際試玩後也驚呼，「超有料，闖紅燈一直被通緝快笑死」、「小時候的夢想實現了」、「實在太還原了」、「這個如果開發出來到Steam上，我一定會花錢買」、「我覺得超級好玩的」。
另外也有玩家建議，「就是街道有點太方正了，不像台北，不知道我以為到日本」、「北車地下街也拜託做進去，感覺會先變成找出口關」。
實際試玩台北版GTA！遊玩亮點一次看
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際試玩這款「台北版GTA遊戲」，目前疑似因玩家數量太多，進入遊戲時部分區塊會出現黑屏情況，需要等待一些Loading時間，不過對整體遊玩體驗影響不大。
進入遊戲前，玩家可以選擇男性或女性角色，也能進行記錄存檔。整體玩起來比較像2002年推出的《俠盜獵車手III》的畫面與遊戲風格，不同的是，這一次玩家終於可以在熟悉的台北街頭闖蕩。
目前遊戲內除了士林夜市、台北車站、台北101等地標，也加入許多真實路名，不過路況與景點間相對位置則跟現實中的台北街景仍存在不小差異。
實際遊玩下來，遊戲除了有明確的任務指標，也設計許多支線任務，目前遊戲內已有多達93個任務，還加入地圖收集要素，玩家可以在遊戲中尋找招財貓，整體而言是一款完成度相當高的小品遊戲。在今年11月前GTA6上市之前，不妨玩玩看這款「台北版GTA」重溫童年時光。
「台北版 gta」遊戲連結
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工程師「aicodewithme」表示，自己真的做了一款「台北版GTA遊戲」，「為了做它，我已經燒掉超過1萬美金的AI Token。西門町、北車、忠孝復興、台北街景都在裡面，而且不是Demo，現在直接免費開放玩。建議用電腦開，手機畫質會被壓爛。目前這個地圖我還在瘋狂擴建中。」
另外也有玩家建議，「就是街道有點太方正了，不像台北，不知道我以為到日本」、「北車地下街也拜託做進去，感覺會先變成找出口關」。
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際試玩這款「台北版GTA遊戲」，目前疑似因玩家數量太多，進入遊戲時部分區塊會出現黑屏情況，需要等待一些Loading時間，不過對整體遊玩體驗影響不大。
進入遊戲前，玩家可以選擇男性或女性角色，也能進行記錄存檔。整體玩起來比較像2002年推出的《俠盜獵車手III》的畫面與遊戲風格，不同的是，這一次玩家終於可以在熟悉的台北街頭闖蕩。
目前遊戲內除了士林夜市、台北車站、台北101等地標，也加入許多真實路名，不過路況與景點間相對位置則跟現實中的台北街景仍存在不小差異。