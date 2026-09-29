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高雄一名男嬰媽媽懷孕產檢時即發現有大動脈轉位（TGA）合併複雜先天性心臟病，才出生一週就接病危通知，在2週大時由高醫執行高難度心臟手術，在經歷重症團隊的精心照護，如今已九個月大，各項生長指標皆已步入正軌，恢復狀況良好。安安媽媽今(29)日在記者會分享，產檢得知病情時非常恐慌，安安出生一週就接到病危通知。幸好高醫團隊從沒放棄，用精湛的技術和葉克膜把安安從鬼門關前搶回來。高醫指出，安安的小小心臟出生後被外院發現有大動脈轉位（TGA）合併複雜先天性心臟病，於外院先接受心導管「心房中隔氣球造口術（BAS）」維持血氧，隨後發現同時合併「心室中隔缺損（VSD）」與「右心室雙出口（DORV）」，疾病手術難度極高，因此決定轉至高醫，由高醫小兒心臟外科團隊為安安施行高難度的大型全矯正手術，包含「動脈轉位手術（ASO）」、「心室中隔缺損修補術」、「心房中隔缺損修補術」及「開放性動脈導管切斷術」，手術後為讓安安脆弱的心肺充分休息，團隊當機立斷置放「葉克膜（ECMO）」強力護航。在醫護團隊無縫接軌的精密照顧下，術後第3天，安安順利移除葉克膜、挺過危險期；經過後續一個多月的細心照護與復原，安安順利出院。高醫心臟外科主任潘俊彥表示，複雜型先天性心臟病手術極具挑戰，需要經驗豐富的頂尖陣容與跨科團隊，具備熟練操作新生兒葉克膜支持與執行高難度全矯正手術的能力，心臟外科與小兒心肺科、護理部、手術室、麻醉部通力合作，完成手術後，則是需要小兒加護病房的照護、營養的支持及心肺的復健，各團隊的努力都是讓安安可以順利走過危難、平安長大的重要支持。高醫副院長陳芳銘表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，對於急、重、難、罕症的照護治療責無旁貸，高醫也是地區醫院及區域醫院最強力的後援，只要病患需要高醫接手，團隊一定全力以赴。