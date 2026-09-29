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是否過境美國？外交部這樣說

林佳龍將會見貝國總統、總理

外交部長林佳龍率經貿代表團出訪中美洲友邦，於當地時間28日抵達首站貝里斯，接下來還將前往瓜地馬拉，除鞏固邦誼，也將推動產業合作與經貿交流。由於此行適逢川習會落幕後不久，外界也關注林佳龍往返中美洲期間是否將過境美國？外交部副發言人陳怡君今（29）日被問及此事時僅表示，林佳龍此行將深化與貝里斯、瓜地馬拉關係，並進一步擴大產業及經貿合作，「至於完整的出訪行程內容，我們將會在適當的時間對外說明」。媒體今在外交部例行記者會上提問，林佳龍此次是否安排過境美國？陳怡君回應，林佳龍這次率領經貿代表團訪問我國在中美洲的友邦貝里斯和瓜地馬拉，除了深化與兩國之間的邦誼之外，也會進一步擴大與兩國之間的產業合作和經貿交流。至於是否過境美國，以及其他完整行程安排，陳怡君僅表示，「至於完整的出訪行程內容，我們將會在適當的時間對外說明。」而林佳龍於當地時間28日抵達中美洲友邦貝里斯，展開訪問行程。這是林佳龍第五度訪問貝里斯，貝里斯外交部次長Oscar Arnold在我國駐貝里斯大使紀欽耀陪同下親自登機迎接；另外，貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）也特別提前返國，親赴機場迎接林佳龍及訪團。林佳龍表示，這次經歷長途飛行及轉機後再次踏上貝里斯，「飛機準備降落時，從窗外看到熟悉的蔚藍海洋，就知道貝里斯到了」。此次訪問期間，林佳龍將晉見貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）及總理布里仙紐（John Briceño），會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等貝國政要，並實地瞭解雙邊合作成果。林佳龍提到，適逢國內4天中秋假期的結束，也想將眼前這片美麗的景色分享給回到工作崗位的國人朋友們。「大家一起收心上工，我也要開始這趟緊湊的訪問行程，繼續為台灣外交打拚！」