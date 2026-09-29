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澳洲昆士蘭省發生一起引發關注的爭議安樂死案件。一名52歲女子因不忍身患漸凍人症（MND）的丈夫痛苦，為其提供致命藥物，面臨謀殺罪名指控及最高終身監禁的嚴厲起訴。昆士蘭最高法院考慮到被告是出於同情才犯案，裁定判處兩年有期徒刑並給予即刻緩刑生效，被告因而當庭獲釋，在親友的歡呼與擁抱中走出法院。綜合外媒報導，現年52歲的凱莉（Kylie Ellina Truswell-Mobbs）被控於2023年12月在家中，協助其56歲的退役消防員丈夫大衛（David Ronald Mobbs）結束生命。根據法庭供詞，大衛曾是一名強壯健康的消防員，但在2023年4月被診斷出罹患漸凍人症。短短數月內，病情快速惡化導致他完全癱瘓、臥床不起，失去所有獨立生活能力。辯方律師指出，昆士蘭省雖然已於2023年初通過合法自願安樂死法案，大衛也符合申請資格，但醫療團隊告知整個申請流程至少需要耗時9天以上。到了2023年12月5日，大衛的病情嚴重惡化至無法發聲，僅能透過眨眼、發出單音，或在他人扶持手部的情況下利用字母板溝通。當時他因失去自理能力而承受巨大的肉體痛苦與心理崩潰，律師在庭上表示，「那天晚上，他哀求著想要死去」。隔日（12月6日），凱莉給大衛服用致命劑量的藥物，大衛隨即身亡，凱莉因此遭到檢警逮捕與起訴。辯方強調，整個過程並非秘密進行，兒子與多名照護人員均知情。公訴檢察官馬可（Caroline Marco）亦坦言，被告當時處於「極度艱難的境地」。本週一（29日），凱莉在法院上否認謀殺罪，但承認協助自殺罪，並與檢方達成認罪協議，檢方撤銷謀殺指控。主審法官沙利文（Tom Sullivan）在宣判時表示，由於缺乏類似先例，且被告先前已被羈押長達14個月，本案量刑極具挑戰性。法官最終認定被告行為是出於同情心，判處兩年監禁，並因扣抵先前羈押期，裁定即刻緩刑生效。聽到法官判決時，凱莉在被告席上落淚哭泣。庭審結束後，她在親友與支持者的歡呼與擁抱中走出法院，並對現場媒體表示，「能結束這場訴訟煎熬真的很好。大衛是一個很好的人，我們永遠不會忘記他」。