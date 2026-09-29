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立法院今（29）日進行監察院監察委員人事同意權投票，最終27位被提名人皆未通過同意門檻。國民黨團表示，監察委員必須中立、有公信力，但此次名單酬庸豪不避諱，吃相太難看，如果國會讓這種不適任名單過關，才是對不起2350萬全體國人、中華民國。總統府今年6月提出第七屆監察委員29人，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任監委王榮璋；其中還有兩名藍營人士，包括新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝，但因引發藍營反彈，最終兩人婉拒提名。今天投票結果，藍委林思銘對監委彭紹瑾、綠委伍麗華對監委高天惠、鄭添財對監委伊凡·諾幹投下無效票，其餘人都獲得50張同意票、60張不同意票。國民黨團說，所有被提名人全數不同意，民進黨政府一定又會以「惡意杯葛」、「癱瘓國家運作」攻擊國會。但必須嚴正指出，立法院人事同意權是憲法賦予國會的制衡力量，不是總統府送「綠色酬庸名單」過來，立法院必須照單全收。嚴格把關是立委的天職，與其對在野黨潑髒水、情緒勒索，不如先摸著良心問問自己：這種社會大眾都看不下去的名單，賴清德總統你怎麼敢提出來？國民黨團必須強調，解鈴還須繫鈴人，當前政府體制的僵局完全是執政黨一意孤行、酬庸心態及傲慢的提名造成的結果。國民黨團立場堅定，就是四個字：「寧缺勿濫」。呼籲執政黨不要只想著「酬庸、酬庸、再酬庸」，換一批真正有專業、沒有政黨色彩的人來，國民黨團絕對會善盡國會職責，好好審查。