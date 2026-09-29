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連續5次遭偷香油錢 副住持摸清竊賊出沒時間

更離奇！蒙面2人組闖寺廟 無視香油錢直奔本堂

日本神奈川縣平塚市一間寺廟近期接連遭不速之客闖入，不僅香油錢至少5度被偷，日前更有蒙面2人組試圖撬開本堂大門。由於竊賊疑似每天固定時間出現，寺廟副住持決定親自在深夜守候，27日凌晨果然當場目睹一名男子將香油錢箱整個翻倒、偷走1500日圓（約新台幣300元），隨即衝出追人，成功將男子逮個正著。綜合日本電視台、富士電視台等日媒報導，事件發生在神奈川縣平塚市天台宗寺院「妙圓寺」。監視器畫面顯示，27日凌晨零時過後，一名男子穿過入口後，在寺內徘徊並查看香油錢箱。男子沒有投入香油錢，而是走到另一個香油錢箱前，直接用雙手將箱子搬到地面，再整個翻過來，撿起掉出的現金後離開。然而男子才剛離開不久，監視器就拍到他被另一名男子帶回寺內，而抓住竊賊的人正是妙圓寺副住持。妙圓寺過去已經5度發生香油錢失竊事件。副住持池田堯正表示，他查看監視器後發現，「每天都是同一個人在相同時間出現」，因此提高警覺，乾脆在寺內守候。27日凌晨，副住持透過監視器發現男子再次出現，並親眼看到對方翻倒香油錢箱取走現金，隨即從住處衝出去追趕，最後成功攔下男子，當場逮捕後交由警方處理。遭逮的是自稱無業的47歲男子加藤登，涉嫌從香油錢箱偷走1500日圓。池田表示，自己上前制止後，男子並沒有激烈反抗，態度相當安靜，「希望他以後不要再做偷香油錢這種事情，也希望他能夠反省。」加藤接受警方調查時也承認犯行，供稱「我的確偷了錢」。由於妙圓寺先前已多次發生類似竊案，警方正進一步調查他是否涉及其他案件。不過就在這起香油錢竊案發生前5天，妙圓寺才遭遇另一起更令人不安的入侵事件。22日凌晨4時左右，一輛汽車停在寺廟前方，隨後有2名以布料遮住臉部的可疑人士下車。監視器畫面顯示，兩人刻意保持距離前進，經過香油錢箱時甚至看也沒看一眼，而是直接繞到本堂旁邊。副住持事後查看現場發現，側門留下多處疑似以尖細棒狀工具撬動造成的痕跡。他研判，當時2人疑似有所分工，其中一人負責把風，另一人則拿工具嘗試撬開門鎖。由於無法從側門進入，2人之後又移動至本堂正面嘗試撬門，同樣留下工具刮痕，所幸最終並未成功闖入本堂，也沒有財物失竊。副住持表示，寺廟過去雖然發生過偷香油錢事件，但「一開始就試圖闖入本堂的人還是第一次碰到」。他發現2名蒙面人士後也立即報警，而兩人自22日之後便未再出現。日媒指出，附近其他神社也曾發生疑似由特徵相近人士涉及的竊盜未遂案件，警方目前仍在追查相關人員下落。至於27日落網的香油錢竊賊是否與蒙面2人組有所關聯，目前並無證據顯示兩起案件相關。