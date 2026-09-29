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受到秋雨鋒面持續滯留於日本本州南岸影響，日本東京都今（29）日自清晨起便觀測到降雨。根據日本氣象廳統計，自8月27日至今日為止，東京都心已連續34天出現降雨，打破了自1886年開始統計以來的歷史最長紀錄。專家提醒，連續的降雨可能影響秋季楓葉賞楓期。綜合日媒報導，日本氣象廳指出，目前從北海道至九州的大範圍地區均有降雨。其中以東日本的太平洋側長雨現象尤為明顯，東京都心截至29日連續34天觀測到降雨，已正式超越2019年的舊紀錄，刷新氣象觀測史上的最長連續降雨天數。在此之前的最長紀錄，為2019年6月27日至7月29日創下的連續33天降雨。由於氣象廳預測東京都30日後仍將持續陰雨天氣，該項紀錄恐將進一步被推進。此外，近一個月以來，包含關東南部在內等地的累積雨量極為驚人，部分地區降雨量高達往年平均值的3倍左右，達到破紀錄的等級。截至9月28日，東京都心9月的降雨量達到629毫米，幾乎是平均值的三倍。這一數字正逼近1958年創下的9月最高紀錄（670.9毫米）。 9月1日至28日的日照時數總計45.8小時，為歷史第二低水準。隨著持續性降雨與颱風相繼影響，日本全國普遍出現破紀錄的日照不足現象。以東京都內為例，截至9月中旬的累積日照時數，僅有往年同期平均的3成左右。日照時間不足、農作物管理難度大增與採收期延後，更恐將進一步衝擊接下來旅遊旺季的賞楓期。日本國立環境研究所生態學主任研究員小出大指出，楓葉容易受到氣溫、降雨量等因素影響，若日照時間持續不足，賞楓期可能延後，葉片顏色也可能較為黯淡。